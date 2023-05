Rubén Viñuales seria el nou alcalde de Tarragona, segons el sondeig de TV3

Sorpresa a la ciutat de, si més no pel que fa a les dades facilitades peli que ha fet públic. I és que segons aquest sondeigi podria triar amb qui aliar-se, donat que hauria aconseguit, mentre que ERC, que actualment ostenta l'alcaldia, baixaria de 7 a 6.Amb un 30% dels sufragis, sempre segons el sondeig a peu d'urna, els socialistes tindrien marge per pactar un futur govern o bé ambo també amb Junts (entre 2 i 3 regidors, un 9% dels vots). I és que amb la millora dels populars, que passarien dels 2 actuals als 5, els partits de la dreta espanyolista sumarien també, mentre quees quedaria fora del ple (3%), de la mateixa manera que ho faria també la(3%, de 2 a 0).D'aquesta manera, ERC es podria quedar sola a l'espai polític a l'esquerra del PSC, ja que(amb un 5%, són al llindar del 0-1). Amb pujades i baixades, doncs,, que des de 2015 compta amb un grup municipal (abans CiU i més tard el PDECat) de. Qui no apareix al sondeig és la candidatura precisament del PDECat, Sí Tarragona-Ara Pacte Local, a qui TV3 directament no dona opcions a entrar.Amb aquests resultats, sempre segons el sondeig,, ni tan sols arribant a pactar amb En Comú Podem i amb Junts alhora, una opció que tots dos ja han plantejat com a inviable. L'actual equip no sumaria prou, per la baixa de la CUP, i situaria per tantEn aquests termes, doncs, el que sí que es podria repetir seria un govern format pel, acompanyats pel regidor d'Unió Josep Maria Prats. Una altra opció per a Viñuales seria provar unpactant, però, l'estabilitat amb altres formacions del plenari.