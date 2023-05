Gairebé 600.000 persones, cridades a votar a la demarcació de Tarragona

Escenari incert a la majoria de municipis grans

Alea iacta est. Després dels 15 dies oficials dei la, els ciutadans valoren amb el seu vot aquest diumenge els diferents governs municipals a la demarcació de. Un total deestan cridades a votar en un dia que determinarà els propers quatre anys, si bé en alguns municipis el resultat és ben clar en només haver-s'hi presentat una sola llista Es tracta, doncs, d'un examen final que s'allargarà des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, quan oficialment tanquin tots els col·legis. A la demarcació n'hi ha 269, amb 1.039 meses distribuïdes en els 131 municipis.Mentrestant, a Catalunya es decideixen 9.147 regidors del total de 947 ajuntaments, i a l'Estat les municipals es mesclen amb les autonòmiques i suposen una primera volta camí de les espanyoles de finals d'any. Les primeres eleccions veritablement postpandèmia resulten, per tant, l'inici d'un cicle electoral amb múltiples derivades, conseqüències i protagonistes. I, també, suposen l'arrencada d'un període taquicàrdic de pactes que es culminarà el 17 de juny, amb la constitució dels ajuntaments, i a mitjans de juliol, quan es posin en marxa les diputacions.El seguiment de l'escrutini captarà l'atenció de bona part dels ciutadans de la demarcació, sobretot als municipis més grans, a la majoria dels quals no hi ha un escenari gens predefinit. Començant per Tarragona, on el repartiment de regidors determinarà la futura política de pactes per formar govern. Pau Ricomà (ERC) i Rubén Viñuales (PSC) es disputen en teoria el primer lloc, però la clau la tindran les formacions més petites que puguin tenir accés a un dels plenaris més dividits del país.En una situació encara més incerta es troba Reus. La capital del Baix Camp té teòricament tres candidatures com a possibles guanyadores: ERC, Junts i el PSC. Tampoc els votants de Cambrils, Vila-seca o Salou tenen clar quin serà el seu futur alcalde malgrat ser la Costa Daurada, anys enrere, un dels indrets del país on les majories absolutes eren més evidents abans d'obrir les urnes. Mentrestant, a l'interior del Camp de Tarragona, Montblanc viurà un recompte d'infart, amb un alcalde -Josep Andreu- que es presenta a la reelecció amb la seva pròpia candidatura i uns adversaris que esperen fer possible un canvi a la capital de la Conca de Barberà.