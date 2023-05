Mig miler de veïns dels barris marítims de Tarragona diuen «prou» a les inundacions i exigeixen solucions definitives

Santa Tecla, el punt d'inflexió

Mig miler de veïns dels barris marítims dehan dit "prou" a lesque pateixen cada vegada que arriba un temporal i exigeixen solucions definitives. Elsdel setembre del 2022, que van provocar destrosses a prop d'una trentena de comunitats, van esdevenir el punt d'inflexió.Després de mesos de reunions, aquest dijous han presentat la Plataforma d'Afectats per les inundacions dels barris marítims. Segons el president del nou col·lectiu,, l'objectiu és unir esforços per exigir un "projecte amb cara i ulls" que solucioni la problemàtica deli que els veïns no hagin de conviure amb "aigües fluvials i fecals" dues o tres vegades a l'any."L'aigua que inunda els carrers surt de les clavegueres desbordada, plena de rates i d'excrements", detalla la tresorera de la plataforma,, qui lamenta que "la pudor i les restes fetals" es mantenen als carrers hores després de la tempesta. Una situació "insuportable" que diversos veïns també pateixen dins de casa."Els veïns dels pisos baixos delhan de patir, cada vegada que hi ha pluges torrencials, que les aigües fecals surtin pels lavabos i empastifin els pisos. No és fàcil netejar habitatges en aquestes condicions", detalla Ibars, qui afegeix que fa molts anys que ho fan "en silenci", però que "ja n'estan farts".La higiene i la salut física no és l'únic que preocupa als residents d'aquesta zona de la ciutat. Asseguren que les situacions d'inundacions deixen inactius els ascensors de molts pisos i això repercuteix en l'aïllament i l'estat emocional de les persones grans que, en alguns casos, "queden traumatitzades per por que la situació es repeteixi". Ibars explica que són diverses les persones que "queden soles durant hores i dies" i que acaben "depenen de l'ajuda exterior per menjar o anar a la farmàcia, entre altres".El president i el secretari de la nova plataforma, Jorge Lustres i Rafael Medina, coincideixen en assegurar que les inundacions que van patir durant les festes de Santa Tecla de l'any passat van esdevenir el punt d'inflexió. De fet, detallen que 28 comunitats de veïns es van veure afectats pels aiguats. Una d'elles va haver de fer front a una despesa econòmica de 14.745 euros."A Tarragona, en els últims anys, estem patint entre dues i tres inundacions fortes a l'any", assegura Medina, qui afegeix que això equival a una despesa anual de 300 euros per família, aproximadament.Una situació que han patit durant dècades, però que ja no volen fer-ho més. Per aquest motiu, i a través de la creació de la nova plataforma, esperen que el nou consistori els escolti i tirin endavant un projecte "ben elaborat, desenvolupat per enginyers i amb cara i ulls", contrari, al conjunt de plantejaments que els han presentat i que consideren que "mancaven de credibilitat".