Un estudi conclou que les alternatives vegetals als productes processats d'origen animal no sempre són saludables

Les alternatives vegetals als productes processats d'origen animal no són sempre saludables. Aquesta és la conclusió de la recerca feta per l'equip investigador de la(URV), de l'(IISPV) i del(CIBEROBN).Les expertes han demostrat que alguns productesd'origen vegetal tenen un millor perfil nutricional que els seus homòlegs d'origen animal. Tot i això, assenyalen que aquestes alternatives contenen una quantitat "significativament superior" de, en comparació amb els aliments sense processar. Per la qual cosa, diuen, s'han d'ingerir amb moderació.L'estudi també ha detectat que les alternatives vegetals del peix i la carn tenen un contingut menor de proteïnes i d'àcids grassos saturats. "Hem d'anar cap a una dieta amb major presència d'aliments vegetals, però allunyada dels ultraprocessats: menjar més", han recomanat les investigadores. L'equip ha comparat 922 productes alimentaris tenint en compte la seva aportació nutricional i en funció del grau de processament de la matèria primera amb què s'elaboren.Pel que fa al perfil nutricional, han observat que un 68% de les alternatives vegetals es troben en les categories A i B de l'escala, considerades més saludables, mentre que només el 43% dels aliments processats d'origen animal es troben en aquesta classificació. Malgrat això, indiquen que cal tenir en compte que el 75% dels aliments d'origen animal sense processar analitzats pertanyen a aquesta categoria i en el cas del peix i la carn es consideren més saludables que les seves alternatives d'origen vegetal.Les investigadores assenyalen que succeeix el mateix amb els aliments que Nutri-Score classifica com a menys saludables, a les categories D i E. Així, mentre que el 17% de les alternatives vegetals pertanyen a aquesta categoria, el 35% dels productes processats d'origen animal també ho fan. Els aliments d'origen animal no processats apareixen amb menys freqüència (13%) en aquesta categoria, cosa que els fa més saludables en comparació."En general, les alternatives d'origen vegetal tenen un bon perfil nutricional, però el 36% dels productes comercialitzats al mercat espanyol es consideren aliments ultraprocessats", ha detallat, responsable de la recerca. A tall d'exemple, diu Babio, una hamburguesa vegetal és un aliment que té un perfil nutricional més saludable que el seu homòleg d'origen animal, però si es compara amb un tall de carn, té un "major contingut de proteïnes i menys sal i sucres"."Si bé la indústria ha intentat millorar el perfil nutricional dels aliments vegetals alternatius, hem de tenir en compte que continuen sent productes ultraprocessats", ha avisat Sara de las Heras-Delgado, primera autora de la recerca. L'equip investigador conclou que, donat l'elevat índex de processament que presenten, les alternatives vegetals requereixen una avaluació multidimensional per conèixer el seu possible impacte sobre la salut.