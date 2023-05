Pau Ricomà: «Entenc les expectatives en el canvi, però necessitem més temps»

Pau Ricomà, candidat a la reelecció per ERC el 28-M a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Tarragona encara els darrers dies de campanya i un dels seus principals protagonistes és, alcalde de la ciutat i candidat a la reelecció per. Ricomà lidera una candidatura que al 2019 va aconseguir el seu màxim històric de regidors i segons indica la pugna per l'alcaldia serà disputada per(PSC) i ell mateix.El cap de llista republicài treu pit de les inversions captades per un equip de govern que va començar amb En Comú Podem i que al 2021 va incorporar Junts i la CUP.- El TikTok ve de fa uns quants mesos i tinc la sort de tenir un equip de comunicació amb gent jove molt bona i que empenyen cap aquí. Amb el porta a porta, la gran majoria és gent de la llista i d'algun altre voluntari que s'hi afegeix. Volem ser propers i escoltar.- Pel que m'arriba, està sent molt bona. La gent és molt correcta. No són entrevistes llargues, si hi ha alguna deficiència ens ho traslladen, però la gent surt molt animada.- Hi ha hagut una campanya molt dura a xarxes durant tots els quatre anys, primer a través d'alguns perfils de Facebook amb comentaris molt xenòfobs, però últimament s'ha creat una plataforma que ningú sap qui hi ha adherit i que s'han gastat molts diners. En tot cas, hi ha algú que, sense donar la cara, ha decidit interferir en la campanya, a més a més amb un portaveu que històricament ha estat un defensor de la Budellera. No ens sembla massa net. Està massa clar a quins grups han dit que donen suport, bàsicament al PSC.- Normalment, quan algú es gasta tants diners, no és per interessos col·lectius, sinó privats.- Em semblaria meravellós que aquest consens fos real. Jo el que els he sentit dir és que la Budellera no és una prioritat, que no és exactament el mateix. De totes maneres, tant la Budellera com les Terres Cavades són plans parcials amb un impacte brutal sobre el territori. Els promotors de la Budellera i de les Terres Cavades són els mateixos. Nosaltres volem ampliar i protegir l'Anella Verda i el que no volem és precisament fer aquests grans plans parcials.- Ara mateix amb les normes urbanístiques provisionals es pot construir en diferents zones de la ciutat. Al PP-10 es construiran 160 habitatges de lloguer social. També és cert que necessitem ajut de tothom, per exemple el que està proposant l'Estat amb la Sareb és tenir molta cara, perquè durant molt de temps, en aquest mandat, hem estat treballant per poder comprar pisos a la Sareb i com que era un mercat tensat mai no han ofert que l'Ajuntament els comprés pisos directament. I és evident que l'Incasòl s'ha d'involucrar molt més. Nosaltres hem fet tot el que estava a les nostres mans, hem gastat 2 milions i mig d'euros en la compra d'habitatge, hem donat ajuts a la rehabilitació amb la condició que passin a la borsa de lloguer social durant cinc anys. Malauradament tot els pisos de la Sareb aniran a pisos d'emergència, donada la situació actual.- Després del procés participatiu, hauria d'anar a aprovació inicial aquesta tardor. Treballem per transformar Tarragona, perquè hi hagi criteris de sostenibilitat, de preservació de l'Anella Verda, sota aquests principis tan de bo el consens sigui del 100%, però al final estem transformant la manera de fer. Els POUM es feien pràcticament entre els tècnics d'urbanisme i els sectors de la construcció. Ara el POUM s'ha de fer d'una manera molt més participada, oberta.- Primer, que no tothom ha d'anar a viure Ponent. Aquest nou POUM desenvolupa plans a tot arreu. A Ponent, per cohesionar-lo, a la Zona Nord, per cohesionar-la amb el centre, i també a Llevant. El model és fer una taca d'oli i omplir els espais buits. Que cadascú pot viure on vulgui és el que diu el liberalisme, en què els drets personals passen per davant dels col·lectius. "Si tens diners pots fer el que vulguis, si no en tens et fots". Som en una situació d'emergència climàtica, o som conscients que hem de fer les coses amb seny o realment ho pagarem molt car.- El transport públic centra uns esforços brutals i l'Estat ha fet trampes aportant una part de la bonificació, a canvi que els municipis aportem l'altra. És una situació molt complicada, per nosaltres, perquè carreguen totes les accions sobre els ajuntaments i quan tenen una mínima possibilitat de pressió fiscal tot és per a ells. Jo no vull prometre coses que no puc prometre, treballarem per la ciutadania dins dels marges que ens deixin i entre d'altres hi ha el marge fiscal que ens pugui deixar l'Estat.- El contracte va d'una manera molt clara a millorar la tecnificació, però sobretot a millorar el control de la brossa, i això és el que sembla que no vol ningú. Ara mateix sabem que hi ha un recurs presentat per part d'SMATSA, de Sabadell, vinculada al cas Mercuri, a l'alcalde Bustos i al PSC. Aquesta empresa, que mai no ha tingut cap interès en Tarragona i que mai no s'ha presentat a res, presenta el recurs amb l'única voluntat d'allargar el procés i endarrerir el canvi. En aquesta ciutat, si vols fer un canvi pots comptar que una sèrie de gent intentarà evitar-ho. Però quina gent és? La que mira pels seus interessos o pels interessos col·lectius? Nosaltres tirarem endavant.- En els últims cinc anys, mentre a totes les poblacions de les nostres dimensions i d'aquesta àrea metropolitana creixien els fets delictius, a Tarragona han baixat de manera notable. Són dades que es poden treure del Ministeri de l'Interior. I és cert que hi ha dos tipus de delictes que han pujat molt: els ciberdelictes i els delictes sexuals, que afortunadament es denuncia i es visibilitza molt més. Això ha passat a tot arreu. Malgrat aquestes pujades, a Tarragona hi ha bastants menys delictes ara que fa cinc anys, perquè hi ha hagut una molt bona coordinació entre Guàrdia Urbana i Mossos, s'han fet plans especials en algunes zones, i després perquè Serveis socials hi ha participat molt. I, en general, perquè la participació dels veïns ha sigut molt bona. Jo el que no faria mai és erigir-me com el salvador en un tema tan delicat. Hi ha professionals que en saben molt més que nosaltres perquè han anat a acadèmies.- És un tema de cirurgia, d'intentar casar oportunitats amb objectius. Durant aquest mandat hem desencallat temes molt importants: tenim un pressupost molt important per Joan XXIII, ja tenim més de 70 milions per la Ciutat de la Justícia, i ara la Ciutat Residencial tindrà vida amb turisme juvenil i familiar. La Necròpolis portava tancada anys intermitentment i rep una inversió de més de 8 milions d'euros de l'Estat. El catàleg era amplíssim i no parem. Hem insistit molt amb la biblioteca, jo entenc que s'hagin posat moltes expectatives en el canvi, però també s'ha d'entendre que necessitem una miqueta més de temps. Ara tindrem una inversió en el següent mandat que s'apropa als 600 milions d'euros, entre públic i privat, per transformar la ciutat. Per tant, entenc que és absolutament necessari perquè tot vagi bé que aquest mandat ERC sigui al govern i hi hagi un govern de canvi com hem tingut.- El pròxim mandat serà de molta execució, importantíssim. Crec que ens l'hem guanyat a pols i que hem fet molta feina.- Primer, amb les forces amb què hem governat ara estem molt contents. A més, entenc que les diferents forces que hem governat en diferents moments podríem estar junts en el mateix govern, perquè en altres llocs ho estan fent. A Altafulla Junts ha servit per fer una alcaldessa d'En Comú Podem. És aquí mateix, a 10 quilòmetres. Un punt importantíssim del canvi és el POUM, si en això tenim un consens hem guanyat molt. Amb qui no tenim cap possibilitat de pactar és amb el PSC, per diferents coses. Primer, per qui va davant: no dona confiança una persona que varia els seus principis d'un dia per l'altre i que després de l'1 d'octubre es va estar manifestant amb la policia que ens va atonyinar per reclamar un augment de sou pels policies, va fer mocions contra l'escola catalana, va treure llaços grocs, etc. D'altra banda, la seva llista: està plagada de situacions complicades... no diré noms, però no dona cap confiança. L'important és que després del fracàs del govern PSC-PP haguessin pogut regenerar, canviar personatges, buscar una altra fórmula, però al final han volgut persistir a fer un front amb Ciutadans i el Partit Popular contra el govern. Han obstaculitzat tot el que han pogut obstaculitzar, per sort hem pogut fer tot el que nosaltres volíem, però amb moltíssimes dificultats.- Si amb els temes principals estem d'acord... En aquest mandat, Junts ha portat Seguretat, Comerç, Espai públic, Parcs i Jardins... Amb aquest espai no hi tenim cap problema.- Jordi Sendra porta de número 2 la regidora Elvira Vidal, no ho acabo d'entendre, penso que és un error que es desmarquin de la feina feta. De tota manera, sent sincers, aquestes eleccions les poden guanyar ara mateix dues persones: Rubén Viñuales o jo. Un votant del sector convergent pot fer alcalde el senyor Viñuales? Nosaltres li demanem claredat al senyor Sendra, ens decep perquè no la dona. És molt preocupant i més si es fa a canvi de la presidència de la Diputació. Si és veritat, és indignant, i si no és veritat, m'agradaria que ho desmentís.- Ara mateix no em puc plantejar que hauria fet fa 10 anys. El problema no és Jordi Sendra, com tampoc no ho va ser Dídac Nadal, el problema és qui serà alcalde.- Sí, hi ha un desacord, però no hi ha cap pacte. Seria infantil intentar pactar amb la CUP coses d'aquestes perquè si una cosa tenen és que són coherents amb ells mateixos. Jo valoro molt la seva feina, crec que han sigut lleials i que han aportat la seva perspectiva per la ciutat. Quan parlem d'habitatge, estem bastant d'acord, quan parlem de turisme estem bastant d'acord amb els pisos turístics però bastant desacord en altres temes. El candidat socialista ha posat en el mateix sac la CUP i Vox, com els antisistema. Antisistema què vol dir? Jo recordo quan hi va haver la pandèmia súper-dura, que la CUP es va implicar amb la xarxa de voluntaris per portar menjar a les cases. Això és una qüestió positiva que no té res contra el sistema. Mentre passava això, PSC i Ciutadans estaven intentant una moció de censura i bombardejant-ho tot, no estaven per la feina d'ajudar la ciutat.- Són dinàmiques de cada partit. És important veure quines dones tens, amb quina voluntat i quina mena de relació tens amb el pensament feminista. Nosaltres tenim una número 2 molt potent, una número 4 que és una canya, la 6, la 8, la 10, la 12... Són totes boníssimes. La idea del feminisme és compartida per tots, en el nostre cas ho cobrim així.