L'escriptor mallorquí Joan Antoni Cerrató Rosselló s'enduu el 23è Premi de Traducció Vidal Alcover de Tarragona

Menys obres, però amb xifres similars a les d'abans de la pandèmia

L'escriptor mallorquís'ha endut elper la traducció de l'obra Finnegans Wake, I de. El veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte en una gala celebrada al, on també s'ha fet entrega del 26è Premi de narrativa curta. En aquesta ocasió, s'ha premiat el relat El primer lloc del món, obra del també mallorquí. D'altra banda, elha quedat, ja que el jurat ha considerat que cap de les 118 propostes presentades "reuneix els mèrits i el rigor que requereix un premi amb el prestigi i la dotació del Pin i Soler".Fins a 191 obres s'han presentat al Premi de narrativa curta, on el jurat ha decidit fer una menció especial a l'obra del gironíEscaleta del compte enrere. En canvi, cap de les 118 propostes que optaven al Premi Ciutat de Tarragona ha resultat guanyadora i el guardó ha quedat desert.A l'acte també s'ha fet públic el segon Premi Montserrat Abelló, que ha reconegut la trajectòria en l'àmbit de la traducció de l'escriptor, hel·lenista, antropòleg i sociòleg valencià Joan Francesc Mira i Casterà. Com a traductor, destaquen les seves versions de la Divina comèdia (2001), dels Evangelis (2004) i de l’Odissea (2011).En aquesta edició s'han presentat 320 treballs a les diferents categories. Tot i ser un nombre inferior a l'anterior convocatòria, l'organització assegura que es tracta d'unes xifres de participació "molt bones" comparades amb la d'altres certàmens de narrativa en català. Des dels inicis d'aquests premis, s'han rebut més de 7.500 treballs entre les diferents modalitats, dels quals 125 han vist la llum en forma de llibre.Pel que fa a la procedència dels autors, el gruix més important correspon als catalans, amb un 85% de participants. D'altres destacats són el 8% d'autors valencians o el 5% dels mallorquins.