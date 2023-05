Tarragona rep tres creuers simultanis en ple debat social sobre el futur d'aquest tipus de turisme

El Port respon a les crítiques

Anticreueristes es van manifestar a Barcelona

Aquest diumenge, 7 de maig, elva rebre per segona vegada. Són els creuersde la companyia MSC Cruises, elde Costa Cruise Lines i eld’Atlas Ocean Voyages. Els tres creuers van arribar a aigües tarragonines entre les 7 i les 9 del matí i tots tres van salpar amb diferents destins entre les 6 i les 7 de la tarda d’ahir diumenge.La companyia Atlas Ocean Voyages és el, mentre que les dues altres navilieres – MSC Cruises i Costa - era la primera vegada que feien desembarcar aquests vaixells en concret a Tarragona. Segons el Port, "els passatgers que han arribat a Tarragona s’han distribuït en diverses visites pel territori per evitar una concentració en una única destinació". Aquesta informació, però, contrasta amb les, barri que va acollir aquest diumenge diferents grups de turistes i que en alguns moments van saturar els carrerons de les zones més properes a la Catedral.I és que en total tots tres vaixells transportaven més de 8.000 passatgers. El primer, MSC Magnifica, té una eslora de 294 metres i 32,2 metres de mànega, té una capacitat de fins a 3.223 passatgers i va ser construït l’any 2009.Pel que fa al segon, World Navigator, té una eslora de 126 metres i forma part d’una sèrie de set vaixells construïts amb acer reforçat per travessar mars gelats. I el tercer vaixell en arribar, Costa Firenze, és un vaixell nou construït l’any 2020 i té una capacitat per a 5.200 passatgers aproximadament amb 324 metres d’eslora i 37,2 metres de mànega.En el mateix comunicat, l'Autoritat Portuària manifesta que “la lluita contra el canvi climàtic i contra la degradació del medi ambient és una obligació que compartim ciutadans, institucions públiques i empreses. El Port de Tarragona vol ser un exemple i capdavanter en l'impuls de la descarbonització de les seves activitats, entre elles l’activitat de creuers”.En aquest moments, el Port impulsa el projecte d'electrificació del Moll de Balears que permetrà que els vaixells de passatgers es connectin amb electricitat mentre estiguin a port sense necessitat d'utilitzar els motors auxiliars, amb la conseqüent reducció d'emissions de CO₂ i altres components a l'atmosfera. Al mateix temps, el Port també treballa per a crear una comunitat energètica amb una capacitat teòrica de fins a 70 MW per a poder aconseguir d'energia neta (solar i eòlica) les diferents activitats portuàries de la APT i de les empreses que operen.Per altra banda, Global Ports Holding, l’operador de creuers més gran del món i, adjudicatari del servei de creuers a Tarragona, treballa per a la construcció de la nova terminal de creuers que seguirà criteris sostenibles. Un edifici modular que usarà energia solar per garantir un subministrament sostenible i cobrir les necessitats energètiques de la terminal. El Port preveu que aquesta terminal sostenible estigui operativa la pròxima temporada 2024.Finalment, la CLIA, l’associació internacional que agrupa les navilieres amb creuers, també està accelerant els passos per assolir una activitat de creuers sostenible. L’associació ja ha establert l’obligatorietat de tractar les aigües grises abans de ser retornades al mar, en molts casos mitjançant el sistema AWTS (sistema avançat de tractament d'aigües residuals) que permet donar-hi el mateix tractament que en terra. A més a més, les empreses membres de la CLIA, i entre elles MSC, encapçalen el sector marítim en termes d’adopció de combustibles nets, control d’emissions a l’atmosfera i preparació dels vaixells per a la connexió elèctrica a terra, en un camí sense pauses cap a una major neutralitat ambiental d’aquesta activitat econòmica.Unes 150 persones es van manifestar aquest diumenge al migdia pel centre deper denunciar l'. La protesta, impulsada per la plataforma Stop Creuers, va comptar amb representants de Tarragona. Reclamaven "reducció radical" de l'activitat creuerística fins que "tendeixi a zero". A més, van carregar contra la pretesa sostenibilitat de la indústria que ven "falses solucions tecnològiques" com el gas natural liquat, l'electricitat o l'hidrogen verd, que veuen com estratègies de "rentat de cara".A la marxa hi van assistir també membres de la candidatura de laa les eleccions municipals a la capital catalana. Abans de començar, Jordi Estivill número 2 a la llista dels anticapitalistes a Barcelona als comicis va reclamar a ERC i Comuns que facin passos endavant reals per eliminar els creuers de Barcelona i que vagin "més enllà d’electoralismes".