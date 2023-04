Els metges reivindiquen que es reconegui l'especialitat d'Urgències en el XVIIIè Congrés Nacional a Tarragona

Elsreivindiquen que es reconegui l'especialitat d'urgències per tal de formar residents propis. Aquest és un dels principals reptes que el sector afronta i que es debat en el, que se celebra des d'aquest dijous al Palau de Congressos de Tarragona.Fins divendres,participaran en taules rodones, tallers i conferències, en les quals es tractarà la necessitat de relleu generacional o com els afectarà la intel·ligència artificial. "Treballem i formem contínuament residents, però són residents prestats, reivindiquem els nostres propis", ha dit la cap del servei d'urgències de l'Hospital Joan XXIII,El president de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, Òscar Miró, ha recordat que la demanda de crear l'especialitat d'urgències i emergències és una "reivindicació històrica" del col·lectiu de metges i ha afirmat que confia que sigui una realitat ben aviat. "Està molt ben encarrilat, si tot va bé el Consell de Ministres aprovarà aquest estiu aquesta especialitat, això suposarà un dels canvis més grans en la nostra activitat en els pròxims anys", ha afirmat. Tot i que reconeix que els beneficis de la seva aprovació no es veuran reflectits fins d'aquí a quinze o vint anys.Segons Miró, actualment el 20% dels professionals que treballen als serveis d'urgències no tenen cap formació especialitzada, ja que molts d'ells acaben la carrera i comencen a treballar en aquest tipus de serveis. "Òbviament, quan porten deu o quinze anys treballant a urgències, la seva formació és bona i la seva capacitació magnifica, són excel·lents professionals, però no podem dependre de la seva voluntarietat d'autoformar-se en llocs com aquest congrés", ha manifestat. Per això, considera imprescindible que hi hagi una formació homogènia en aquest àmbit. A més, diu, que aquesta reivindicació també es trasllada a l'activitat d'infermeria.En la mateixa línia, s'ha posicionat Boqué, que ha lamentat que els "pocs" especialistes provoquen que el relleu generacional de la generació del 'baby boom' sigui "més difícil" d'assolir. En concret, indica que calen especialistes de medicina familiar, pediatria, anestesiologia, entre altres. "Probablement, aquestes són les més dramàtiques, a les urgències ara ens nodrim d'especialistes com són els metges de família, de medicina interna, que els agrada aquest tipus de medicina, aguda, d'adrenalina contínua", ha afegit.En paral·lel, en el congrés també es debatrà i es reflexionarà sobre les afectacions de la intel·ligència artificial. Segons ha explicat Boqué, és la primera vegada que s'organitzen taules rodones sobre aquesta qüestió. "Intuïm que la intel·ligència artificial ens canviarà la vida, però no sabem exactament com, per tant, serà un dels grans reptes de futur del col·lectiu", ha dit.En el congrés, que porta per lema 'Nous temps, nous reptes', s'han programat conferències i tallers pràctics en camps com els politraumatismes, l'ecografia, la comunicació metge-pacient o la detecció de tota mena de patologia. A més, per primer cop s'ha instal·lat una carpa de descontaminació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per mostrar la seva actuació en cas d'accidents químics.L'esdeveniment clourà aquest divendres amb la conferència del doctor Tato Vázquez, actual president de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES) i amb un pilar de tancament fet pels Xiquets del Serrallo.