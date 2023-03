La URV monitora com es transmeten els virus entre els infants a cent aules de tot el país

Elde la(URV) determinarà quins factors afecten ladins de les aules de, ja que els infants s'han considerat "vectors de transmissió" en la pandèmia de la. L'equip investigador ha dissenyat un prototip capaç de reunirde les classes i pujar-les i guardar-les telemàticament al núvol per analitzar-les.Actualment, el projecte ACTUA està monitorant prop de cent aules arreu de Catalunya, amb molta presència als centres del Camp de Tarragona. L'anàlisi de dades ja ha començat, però els investigadors volen ampliar la mostra i criden la comunitat educativa a col·laborar en el projecte. La col·laboració és gratuïta.Els sensors amb tecnologiarecullen lectures de les característiques ambientals de l'aula cada 5 minuts, és a dir, la temperatura, humitat, soroll, radiació ultraviolada, CO2 o partícules en suspensió, entre d'altres. S'acompanya d'una càmera que detecta el moviment dels infants a l'aula.Per instal·lar els sensors recullen els paràmetres constants de l'aula, com les dimensions, el nombre de portes i finestres, l'orientació, l'edat i el nombre d'alumnes que hi ha. Paral·lelament, els equips docents de les escoles elaboren petits informes setmanals sobre absència escolar i manifestació de malalties de quadre respiratori en els seus infants, sempre de forma anònima. Ara es compararan totes aquestes dades per esbrinar quins paràmetres poden relacionar-se amb la transmissió de malalties a les aules.L'equip del projecte ACTUA està format per membres dels. Els sensors desenvolupats són únics al món i es pot estendre a tot el sistema escolar català. Els responsables d'ACTUA remarquem que "obriria la porta a millorar les condicions de l'aula amb informació a temps real" i es podrien "prendre mesures focalitzades en funció del risc de contagi real de cada escola en futures pandèmies". Des de la URV podrien relacionar, fins i tot, les condicions de les aules amb el rendiment escolar dels alumnes.També han detectat que el prototip desenvolupat pot ser molt útil per als docents des del punt de vista pedagògic per incentivar a l'alumnat en