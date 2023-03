Joan Reig encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana a Constantí

El bateria dels Pets,serà l'alcaldable pera les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. "La secció local fa temps que em demana que faci aquest pas endavant i, ara, entre tots, hem decidit que és el moment d'encapçalar la llista", declara.Reig, músic professional des de fa més de 40 anys, és i ha sigut activista cultural. Ha col·laborat des de sempre amb entitats del poble, com el, elo laI és que de fet no ha marxat mai de Constantí. "Treballem per un projecte conjunt, de totes i cadascuna de les persones de Constantí", afirma, tot afegint que "tot i el canvi al capdavant de la llista, els valors del partit són els mateixos de sempre: transparència i fer polítiques d'esquerres, republicanes i feministes".L'aposta de Reig és "una aposta pel poble on he decidit viure i on vull que visqui el meu fill. Cal crear un Constantí d'oportunitats reals, tenint en compte els més joves i la tranquil·litat de la gent gran".Esquerra Constantí "continuarà impulsant, com ha fet aquests darrers anys, la transformació de la vila des de diferents àmbits i perspectives:. Aquests eixos permetran avançar com a poble i plantar llavors que permetin modernitzar Constantí i posicionar-lo al lloc que es mereix"."Volem un Constantí que estigui al costat de la gent, on les persones estiguin al centre de totes les polítiques municipals. Un poble que se senti orgullós de la seva major riquesa: la diversitat. Un poble que lluita per fer desaparèixer les desigualtats i per millorar la vida dels seus veïns i veïnes. Un poble que estimi, preservi i protegeixi el seu patrimoni arquitectònic, històric, natural i cultural", conclouen.