L'alcalde de Salou demana que l'alta velocitat arribi a la futura nova estació de tren de PortAventura

L'alcalde de Salou,, ha reclamat que l'arribi a la nova estació de tren deque estarà enllestida l'agost de 2024. En una visita d'obres, Granados ha assegurat que està "previst" en un futur construir dues andanes més amb, tot i que ara per ara, no consten als plànols.De fet, en l'espai reservat, de moment s'hi instal·larà un aparcament per a cotxes. La parada de rodalies comptarà també amb una nova estació d'autobusos i estarà connectada al futur TramCamp. Per això, Granados ha definit l'estació de Salou-PortAventura com a "intermodal" i ha assegurat que hi podrien arribar trens xàrter.Perquè hi arribi l'alta velocitat, l'alcalde ha indicat que caldria construir un tram de dos quilòmetres d'ample europeu entre Salou i el ramal que ve des de Tarragona per incorporar-se al corredor del Mediterrani. Granados també ha vaticinat que a l'estació podrien arribar trens xàrters perquè "és el futur de distàncies mitjanes europees com pot ser", ha valorat.La futura instal·lació ferroviària es troba allunyada del nucli poblacional de Salou, tot i això, Granados l'ha batejat com "la millor estació del Camp de Tarragona". Ha insistit en què serà "intermodal", amb una nova estació d'autobusos i connexió amb el futur TramCamp. Preguntat per la estació d'autobusos, l'alcalde salouenc ha declinat fer declaracions i donar més detalls.El subdelegat del govern espanyol a Tarragona,, ha manifestat que han dissenyat una estació "pensada per totes les possibilitats de futur", encara que no ha sabut especificar el nombre de viatgers que calculen que hi passaran. Castellà ha comentat que Salou serà un "nucli important" pel que fa al desenvolupament econòmic gràcies al turisme, i que l'estació respon a aquesta previsió.