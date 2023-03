S'enfronta a 13 anys de presó per intentar matar un veí i assetjar sexualment la parella d'aquest a Cunit

L'ha començat a jutjar aquest divendres un home acusat d'intentaramb unes tisores l'abril de 2021 a(Baix Penedès). L'investigat es va barallar amb la víctima quan aquesta li va recriminar que s'hagués baixat els pantalons iA més, l'acusat va amenaçar la dona dient-li que la violaria. Aquests episodis d'assetjaments s'havien repetit en altres ocasions mesos abans d'aquests fets. El fiscal demana tretze anys de presó per al processat pels delictes d'. A hores d'ara, el judici continua amb la declaració de l'acusat.En la primera sessió del judici, han declarat la víctima, agents dels Mossos d'Esquadra i les forenses. Els magistrats han valorat si suspenien la vista a petició del fiscal i del lletrat de la defensa perquè un dels testimonis principals no s'ha pogut localitzar. Finalment, s'ha optat per llegir la declaració feta per la testimoni en seu judicial.