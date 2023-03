Un jove que necessita atenció mèdica i empadronament a Tarragona denuncia que els Serveis socials dilaten en el temps la petició

El jove té una ferida en una cama arran d'una caiguda recent. Foto: Josep M. Llauradó

és un jove que va arribar aprovinent delal 2018 a falta de pocs mesos de complir la majoria d'edat. Després d'un periple laboral que el va fer passar per-recollint fruita, en situació irregular-, aquest 2023 va decidir tornar a la ciutat per iniciar la tramitació prèvia a l'arrelament. Des de llavors, assegura,, i no ha aconseguit obtenir l'ajuda dels, fins al punt que recentment va patir una caiguda que li va provocar unai no té accés -fins ara- a laLa polèmica sorgeix pel fet que després de diverses setmanes l'Institut Municipal de Serveis Socials encara no ha iniciat la tramitació de l'empadronament ni ha accelerat l'ajuda al noi per tal que aconseguís la. I és que un dels requisits per a la regularització per arrelament és haver estat empadronat durant un mínim de tres anys. Davant la negativa, diu, de Serveis socials, Abderrahim va consultar a diversos dels joves que acudeixen els dimarts i els divendres a tenir una cita amb les treballadores de l'IMSS, i un d'ells els va informar que la tramitació del padró no es feia fins que no passessin sis mesos. Aquest extrem ha estat desmentit per la regidora de l'àrea,, que fins i tot desmenteix les paraules d'Abderrahim quan diu que viu al carrer i lamenta que tot plegat es deu a la falta de documentació.El cas d'aquest jove extutelat per la Generalitat té dues versions totalment oposades: la del mateix noi i la de l'administració. Abderrahim informa que des del mes de febrer ha sol·licitat accés a l'i que li han denegat perquè "està ple", i que per això viu al carrer. En canvi, Inés Solé garanteix que no viu al carrer, sinó a l'alberg. Sigui com sigui, la regidora avisa que el problema d'aquest cas és que, en possessió de la. Aquesta documentació, però, no es pot dur a Serveis socials segons el noi perquè no té diners per a pagar fotocòpies, i l'expedient original no pot sortir de la DGAIA. "No em volen ajudar", es queixa Abderrahim.La història d'aquest noi, que va sortir en pastera des de Kenitra (Marroc), ha arribat fins i tot al Síndic de Greuges, que en aquests moments es troba investigant els fets. Mentre dura tot plegat, però, el noi necessita tractament mèdic, un tractament que li neguen per no tenir la targeta sanitària. Ni el CAP de Salou, ni l'Hospital Santa Tecla, ni l'Hospital Joan XXIII, ningú es vol fer responsable d'una atenció sanitària que el jove ha hagut de buscar finalment per altres vies.A través de, una tarragonina que assessora voluntàriament els joves en situació de carrer, finalment sembla que Abderrahim tindrà la seva pròpia targeta sanitària. Colomer es queixa que aquest tràmit el podrien haver fet molt abans des de Serveis socials. Mentrestant, però, l'empadronament continua pendent.