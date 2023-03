Acomiaden el president del comitè d'empresa d'IQOXE: «No poden tenir barra lliure»

, treballador d'durant 22 anys, ha estataquesta setmana, segons ha denunciat ell mateix i el sindicat al qual representava dins de l'empresa,. Un centenar de persones han reivindicat la sevaper tractar-se d'un cas de "", tot plegat davant dels jutjats de Tarragona, on s'estan duent a terme aquests dies les declaracions dels directius de la companyia per l'I és que Pizarro ha estat en tot aquest temps la "cara visible". Segons ha dit aquest matí, el seu acomiadament es produeix "per lluitar pels drets dels treballadors", tot i que oficialment s'han agafat a un. Pizarro feia 10 anys que n'erai 3 que ostentava el càrrec de, alhora que era el responsable de salut laboral de CCOO d'Indústria. El passat 1 de març va protagonitzar una compareixença al Senat espanyol per informar sobre la situació de la indústria química tarragonina. Per tant, un element que segons el sindicat molestava el sector."Valorarem convocar vagues, fins que no torni a treballar a IQOXE no pararem", ha explicat, secretari d'Indústria de CCOO. Durant aquests tres anys, han presentat múltiples denúncies a Inspecció de Treball, algunes d'elles per "persecució sindical" i que afectaven directament a Fran Pizarro. Concretament, li havien denegat el crèdit horari sindical, el van incloure a l'ERTO i més tard van vulnerar el dret a vaga. Tot plegat ha acabat en aquest últim fet, unque es va comunicar tot just aquest dimarts a la tarda i que avui s'ha donat de baixa via Seguretat Social.EL sindicat ha apuntat que la Generalitat és la responsable que IQOXE "es pensin que se'n poden lliurar, després de tres anys han seguit treballant i". "No poden tenir barra lliure", ha explicat Pizarro, que creu que "la seguretat de tota Tarragona comença amb la nostra". Mentrestant, diu, "".Aquest dimecres precisament finalitzen les declaracions dels directius de la companyia al jutjat d'instrucció 1 de Tarragona. En tots els casos, s'han desentès dels fets que van comportar la mort de 3 persones i diversos ferits.