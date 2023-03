Comencen les declaracions davant del jutge del cas IQOXE: «Han passat tres anys i encara no s'ha fet justícia»

Elshan començat a prendre declaració aquest dilluns als directius d', arran de l'explosió produïda al 2020 al terme municipal dei que va deixar tres víctimes mortals i diversos ferits. A partir de les 10 del matí declarava l'exdirector general d'IQOXE,, ara substituït per. Morlanes ha preferit arribar als jutjats a les 9 del matí per evitar trobar-se amb la concentració que tantcom la(FAVT) havien preparat a les seves portes."Han passat tres anys i encara", es queixava aquest matí,. El president de la FAVT ha destacat la feina que ha fet la Generalitat amb la instal·lació dels nous sensors, més sirenes i el pla de missatgeria que tot just s'acaba de posar en marxa i que al novembre va tenir la seva primera prova. En la mateixa línia s'expressava, cap de llista d'En Comú Podem a Tarragona per a les eleccions municipals: "Tenim un entorn poblacional important i no pot ser que hi hagi una indústria que no passi els controls que han de passar", ha comentat Collado, que ha reclamat més inversions per part de les empreses i que el procés judicial sigui "clar i transparent", amb fins i tot "sancions" i "responsabilitats".El jutjat d'instrucció 1 de Tarragona prendrà declaració aquesta propera setmana a tres investigats pels cas IQOXE. A banda de José Luis Morlanes, també declaren dimarts el responsable de seguretat i dimecres el director de planta, en tots els casos a partir de les 10 del matí.