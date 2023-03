L'Ajuntament de Tarragona cedeix espais de la Tabacalera al Ministeri de Cultura per rehabilitar la Necròpolis

L'cedirà indefinidament part del complex de laalper rehabilitar el Museu i la. Així ho ha acordat el plenari celebrat divendres al matí i que respon a les actuacions del, manteniment i rehabilitació dels patrimonis històrics amb ús turístic del Ministeri.Se cedeixenque inclouen el taller, el magatzem dels jardiners, els magatzems 1 i 2, l'accés a la Cripta del Roser, la Cripta dels Arcs i les restes de la. La rehabilitació es farà gràcies a la inversió de 7.000.000 d'euros dels fons Next Generation i inclou aquesta cessió de caràcter permanent.El mes de gener passat havien de començar les obres del Museu de la Necròpolis, segons l'anunci fet pel ministre de Cultura,, a finals de maig de l'any passat. La previsió no es va complir per diversos processos administratius, segons va explicar la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Mònica Borrell, a l'ACN.La directora va assenyalar que enguany s'havia de fer la licitació del concurs d'idees i les obres podrien començar a finals del 2024, per tenir l'actuació executada abans del juny del 2026.