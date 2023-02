Tramiten la instal·lació d'una central solar fotovoltaica amb 72.000 panells a Alcover, el Milà i la Masó

La promotora sevillanaha iniciat la tramitació d'una nova central solar fotovoltaica amb 71.820 panells als termes municipals d'(Alt Camp). El projecte, de nompreveu una potència total instal·lada de 44,9 MW en terrenys no urbanitzables.Aquest dimecres ha sortit ala sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental. L'evacuació de l'energia es faria a través d'unaque creuaria els municipis d'. El pressupost total de la instal·lació és deD'altra banda, elha atorgat a l'empresal'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per instal·lar una central solar fotovoltaica de 2,92 MW de potència a. Batejada com a, la instal·lació tindrà 6.448 panells.