Presenten un protocol que permeti la coexistència de les activitats portuàries amb l'entorn urbà i natural de Vila-seca

Eli l'han presentat un protocol d'actuació que contribueixi a la coexistència de les activitats portuàries amb l'entorn urbà i natural del municipi. L'acord conté les línies mestres per a la construcció d'un contradic amb importants mesures mediambientals, per al desenvolupament de la(ZAL), per a la restauració ambiental dels Prats d'Albinyana, la museïtzació de la vil·la romana dei la creació d'un centre experiencial i d'interpretació. El conjunt dels projectes sumen una inversió de 150 milions d'euros.En un acte celebrat aquest divendres a l'de Vila-seca, el director de l'Institut d'Hidràulica Ambiental de Cantàbria (IHC),, ha explicat les solucions ambientals i paisatgístiques que el seu equip ha dissenyat per poder integrar una infraestructura portuària com el futur contradic de Ponent en un espai natural com són els Prats d’Albinyana i una platja orientada als usos turístics com la Pineda. Per a Medina, es tracta "d'un projecte d'enginyeria sostenible inèdit al món".Per la seva banda, l'alcalde de Vila-seca,, ha explicat que el protocol esdevé "el resultat d'una feina de cooperació institucional de tres anys" i que ha de servir per "fixar uns criteris clars per al desenvolupament futur del, respectant els interessos i les reivindicacions dels veïns de Vila-seca". El la mateixa línia s'ha mostrat el president del Port de Tarragona,, qui ha defensat que el "model de desenvolupament del port i la seva competitivitat futura estan estretament lligats a la sostenibilitat econòmica".Una de les actuacions més destacades del protocol és la construcció del contradic de Ponent. Es tracta d'una inversió de 90 milions d'euros i que s'inclou en el Pla director d'infraestructures del Port de Tarragona per al període 2015-2032. Amb ell es pretén dissenyar "una solució en perpendicular a la costa, inèdita i innovadora" que s'ha treballat conjuntament amb l’de laPer una banda, la nova infraestructura comptarà amb molls adossats i, per l'altra, oferirà un espai obert i integrat en el paisatge pensat per als visitants. Incorporarà un ús social amb uns espais de pineda i, connectant-se a l’espai protegit de ladels Prats d’Albinyana, diverses rutes per al passeig, miradors i altres espais de lleure i esport contribuiran a integrar aquesta infraestructura portuària en el paisatge urbà i natural d’aquesta zona, segons detallen des de l'Autoritat Portuària de Tarragona.La previsió és que la construcció d'aquesta infraestructura d'1,6 quilòmetres de llarg podria començar durant el primer semestre del 2024. El nou contradic també millorarà l'operativa dels atracaments del pantalà i permetrà tancar completament el port, ja que reduirà la bocana fins a 450 metres d’amplada. A més, en un futur, permetrà eliminar la monoboia situada a una milla de la costa i acollir totes les operacions de descàrrega de cru en el pantalà actua.El contradic de Ponent també serà un factor clau per a la recuperació i restauració de la fauna i la flora submarines, així com per a la restauració i estabilització de la platja de la Pineda, adaptant-la al canvi climàtic i evitant haver d’aportar-hi sorra en el futur.La restauració dels Prats d'Albinyana, inclòs en la Xarxa Natura 2000, es preveu que comenci en els pròxims mesos. En aquests moments, s’està procedint a l’ocupació de les darreres parcel·les expropiades que constitueix el darrer pas per poder licitar les obres de restauració d’aquest espai amb una inversió inicial de dos milions d’euros. La previsió és que esdevingui una realitat el primer semestre de 2024, convertint-se en l’actuació de recuperació natural més important dels darrers 30 anys a Catalunya, segons destaquen des de l'Autoritat Portuària de Tarragona.Pel que fa a la ZAL, el projecte acumula més de 70 milions d'euros en inversions i es troba en la fase final de la construcció de les connexions amb la xarxa viària. Segons destaquen des del Port de Tarragona, el desenvolupament urbanístic d’aquest espai logístic seguirà criteris sostenibles fins al més mínim detall. Es maximitzaran les superfícies verdes, vegetades amb espècies autòctones de la zona i amb un baix consum hídric.Finalment, el protocol entre l'Ajuntament de Vila-seca i el Port de Tarragona també preveu l'impuls d'un conjunt d'equipaments culturals. Es tracta de la restauració, consolidació i museïtzació delamb una inversió d'uns 120 milions d'euros, així com el