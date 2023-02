La manca de seguretat al complex petroquímic de Tarragona torna al Parlament

Eldebatrà demà al ple una moció de Laper tal que el Govern de ladugui a terme diverses accions per garantir la seguretat al. La moció, que defensarà la diputada, contempla fins arelacionades amb la transparència, la salut de la població i la cura del medi ambient, la gestió de les emergències i la legislació a aplicar a la petroquímica.La CUP porta aquestes propostes al Parlament perquè consideren que "malgrat hi havia l'esperança que la fatídica explosió que es va produir arepresentés un punt d'inflexió capaç de trencar amb l'opacitat i la impunitat regnant, la realitat és que no ha canviat res", defensa Estrada.La diputada tarragonina remarca la importància de millorar la(XVPCA) així com d'adequar la legislació a tots aquells compostos químics perillosos per a la salut i el medi derivats de l'activitat industrial química, incorporant tots aquells que no estan previstos (com és el cas de l'òxid d'etilè, el benzè i l'1-3 butadiè, dels quals se'n coneix el seu gran potencial tòxic) i generar-ne una legislació específica i amb una regulació dels valors màxims d'emissió que també contempli els episodis concrets, sota els estàndards fixats per l'OMS i els països més avançats en matèria de protecció ambiental.Segons Estrada "el Govern té l'obligació de vetllar per la seguretat de la població del Camp de Tarragona, i per fer-ho és imprescindible conèixer què estan emetent les empreses i dotar-nos d'una legislació ambiciosa al servei de la població i no de la Petroquímica"· Precisament per aquest motiu la moció recull les demandes recollides a la darrera campanya de la Plataforma Cel Net "Tu També ho respires", però també aquelles que es van formular just després que es produís l'accident el 14 de gener de 2020, les quals consideren plenament vigents.