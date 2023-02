La comissió de garanties emplaça Junts a traslladar a les autoritats els casos d'«assetjament» de Quim Amorós

Jordi Sendra, en una imatge d'arxiu. Foto: Jonathan Oca

Per a la comissió de garanties de Junts, en un document signat peri al qual ha pogut tenir accés, l'actitud que hauria mantingut un dels caps visibles primer de Convergència i després del, es podria qualificar d'"". Assetjament principalment ade les(JNC) als qui oferia "promeses de futures possibilitats polítiques, contactes i relacions, exhibició d’influència..." molt sovint amb una estratègia que es repetia, segons les denunciants, que finalment han estat un total més d'una desena.L'anomenat "", que va ostentar el càrrec de tinent d'alcalde durant l'època de(en l'antiga) i més tard la presidència local del PDeCAT, podria haver comès una falta "molt greu" segons l'instructor Josep Pagès. L'informe, emès finalment el 30 de gener , detalla que el procés s'hauria allargat arran de la informació inicialment incompleta que havien presentat les víctimes, però que després s'hauria complementat. En una trobada l'11 de novembre,i hauria posat en dubte la veracitat de les converses deen les quals el mateix ex-regidor hi introduiria temàtiques sexuals, tant de manera individual com en grups amb altres joves.Finalment, la comissió de garanties hauria avalat les proves i la conclusió és que els fets descrits "podrien ésser considerats com a" i, per tant, es proposa donar "trasllat a lesque correspongui". Ara és l'qui haurà de valorar l'informe -un cop hagin passat els 10 dies en els que es permeten- i la possible suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona afiliada, o bé l'de Quim Amorós.I és que tots els denunciants han descrit un "mateix patró de conducta" que consistiria en què el "Senyor Q" els hauria enviat missatges de manera "insistent", en casos que es troben, fins i tot algun no denunciat apunta al, just l'any en què Junts comença a operar amb una estructura organitzativa pròpia. Aquests missatges arribaven de múltiples maneres, ja sigui per correu o per xarxes socials com ara. "La presència de la persona denunciada era molt habitual als actes polítics del partit i aprofitava per presentar persones rellevants i càrrecs del partit als joves amb qui establia les comunicacions", detalla l'informe."Aconseguida una certa confiança, la conversa (normalment per WhatsApp, correu o altres xarxes socials) canviaven de to i, tal i com relaten els afectats, es tornava estranya, començant a incloure", continua el text.rebien missatges en què Amorós es posava a disposició políticament però també "com a", assegurant que els "trobava a faltar", que necessitava "conèixer-los més", alhora que s'interessava per la seva situació amorosa i impulsava "jocs" d'aparellament sexual entre els joves."Com descriu un dels denunciants, per una banda, el target era sempre joves que estan descobrint la sevai començant un projecte polític o d’estudis, i per l’altra, un senyor que ofereix la seva experiència, comprensió, dedicació i recolzament en molts aspectes", assenyala el mateix informe, que apunta que els joves exposen dues denúncies internes que no van prosperar, la primera al si de Convergència i la segona al PDeCAT.No va ser fins al mes de juliol de 2022 quan a través de la viralitat de les xarxes es va donar a conèixer la problemàtica, que l'informe també deslliga d'interessos polítics donat queA l'espera de quina sigui la decisió definitiva de l'Executiva Nacional de Junts per Catalunya, alguns dels denunciants i militants també de la JNC demanen una rectificació i fins i tot la dimissió de. Sendra és l'actual cap de llista de Junts per a les municipals del mes de maig a Tarragona. Amic personal d'Amorós, quan especialmentva fer esclatar la polèmica, Sendra va defensar el seu company de partit, recordant el cas d'Eduard Pujol. Anteriorment càrrec electe al Senat i al Parlament,