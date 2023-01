El ple de Tarragona aprovarà divendres la nova estructura de costos del contracte de la neteja

Aquest divendres se celebrarà per primer cop un plenari municipal a la sala d'actes de l'i servirà, entre d'altres, per debatre diferents punts sobre contractació. Elha sortit avui a criticar el govern per la manca de "confiança" que els genera el fet que diferents contractes hagin acabat o bé deserts perquè cap companyia s'hi hagi volgut presentar, o bé amb una sola candidatura.Concretament, el ple declararà desert i aprovarà inicialment l’estructura de costos dels serveis de transport i recollida de residus, neteja viària, neteja de platges i solars, i gestió de la deixalleria del municipi de Tarragona. Tot plegat, a l'espera que al mes de maig s'hagi de prorrogar, si no hi ha cap canvi d'última hora, el contracte vigent actualment amb. El regidorha hagut de fer marxa enrere i incrementar el cost del contracte, tal com ha denunciat(PSC), que destaca que va més enllà dels 189.000 euros anuals reconeguts, sinó que hi podria haver 1 milió d'euros més a afegir en els següents 10 anys del contracte. "Si per mantenir el nivell d'exigència que volem, ens ha de costar més diners, s'assumeix i es diu", ha dit en roda de premsa.Ramos ha denunciat que fins i tot en un contracte per comprar 35 autobusos d'hidrogen l'única companyia que hi ha optat ha presentat recurs per tal que se separin els lots. "El conseller Fortuny ha fracassat estrepitosament en la seva gestió", ha afirmat Ramos, que ja parla d'"incompetència" del responsable de l'àrea de Neteja i president de l'Empresa Municipal de Transports.Tot i així, segons Ramos, la nova estructura de costos tirarà endavant gràcies al vot afirmatiu dels partits que formen el govern i també d', que va votar a favor del punt a la Comissió Informativa prèvia.