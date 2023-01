Estat, Generalitat i Ajuntament prometen posar‑se d'acord sobre l'ampliació de la Biblioteca Pública abans de l'estiu

Imatge de l'acte celebrat avui per commemorar els 175 anys de la Biblioteca Pública de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Pas endavant en la futura ampliació de la. Aquest dimecres se celebrava a l'equipament un acte de cloenda del programa del 175è aniversari i les tres administracions -- han aprofitat per anunciar que es crearà en un termini màxim d'un mes una comissió per avaluar totes les possibilitats i dotar de la superfície necessària la biblioteca de referència de la ciutat.Entre les opcions plantejades hi ha l'. L'ha defensat que la proposta que defensa el govern local és el trasllat a l'antiga. En qualsevol cas, ha assenyalat que la creació d'aquesta comissió per resoldre un "dèficit històric" en matèria bibliotecària és "conseqüència de visites prèvies" tant del govern tarragoní a Madrid i Barcelona com també de visites d'aquestes administracions a la ciutat.L'obra que es triï "per consens" serà. Abans, però, caldrà redactar un projecte, que podria estar encaminat "abans de l'estiu". Des de l'any 2010, Tarragona reclama una millora en aquest equipament per tal d'adquirir unes "dimensions que una capital mereix".