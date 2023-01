La CUP denuncia que la Generalitat i l'AEQT no faciliten els expedients sancionadors de la petroquímica

Laha denunciat que la Generalitat no ha volgut facilitar a l'elsen matèria de medi ambient oberts contra la indústria petroquímica sol·licitats per la regidoria de Medi Ambient. Asseguren que els han derivat a les mateixes empreses del sector.Després de requerir-los a l', la patronal tampoc els ha aportat perquè, segons addueixen, no en disposen. D'altra banda, la diputada cupaireha reclamat un informe sobre el seguiment de les conclusions de la. La CUP també ha lamentat que en tres anys no hi ha hagut canvis "significatius" en la legislació de la indústria petroquímica.La CUP apunta que van demanar els informes de la comissió de medi ambient de l'AEQT el maig de l'any passat i van reunir-se amb la directora. Després d'això, l'entitat que agrupa les empreses petroquímiques els hi va dir que "no disposen" d'aquesta informació ni la poden "requerir". ha assenyalat la regidora de Medi Ambient de Tarragona,D'altra banda, la diputada de la CUP Laia Estrada ha reclamat un informe sobre les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, duta a terme durant l'anterior legislatura al Parlament de Catalunya. "Algú s'ha pres la molèstia de donar-hi compliment", s'ha preguntat Estrada. La diputada ha recordat que ni s'han posat més inspectors ni tampoc s'han "bunqueritzat", dues accions que recollien les conclusions finals.La CUP ha fet una roda de premsa quan es commemora elque va causar diversos ferits de diversa índole i tres víctimes mortals, dos treballadors i un veí de Torreforta. Estrada ha valorat que en tres anys “les coses no han canviat” i ha insistit que “la població de Tarragona continua estan exposada”.Finalment, la regidora de Medi Ambient de Tarragona ha comentat que l'estudi de la qualitat de l’aire de l'Ajuntament de Tarragona es podrà portar la licitació a ple abans que acabi el mandat al maig.