Viamed Salud col·loca la primera pedra del seu nou hospital a Tarragona

ha donat inici de manera oficial a ladel nouaquest dijous, 12 de gener, amb la col·locació de la. El tercer tinent d’alcalde, conseller de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Tarragona,; el conseller delegat de Viamed Salud,; i la directora gerent de l'Hospital Viamed a Tarragona,, han presidit l'acte que també ha comptat amb la presència del subdelegat del Govern a Tarragona,, entre altres autoritats i representants de la societat civil de Tarragona.El moviment de terres començarà durant lai les, que es perllongaran fins a, seran dutes a terme per. En total es preveu que l'equipament ocupi 15.000 m².L'edifici s'alçarà en uns terrenys ubicats a l', una zona propera a les, amb connexió propera amb les principals autovies, així com l’autopista. “L'objectiu és que l'hospital aculli totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, ampliant la cartera de serveis i prestacions sanitàries, que actualment s'estan oferint a l'Hospital Viamed Monegal i al Centre Mèdic Viamed Tarragona, per donar màxima cobertura a les necessitats dels nostres pacients”, ha explicat Gras.En aquest sentit, disposarà d'unad'última generació,amb doble circuit adults/pediatria, gabinets assistencials i les principals especialitats mèdiques i quirúrgiques. També, comptarà amb una àrea d'hospitalització, amb 96 habitacions individuals, una unitat de cures intensives ambbox d'aïllats. Així mateix, hi haurà una unitat d'atenció ambulatòria composta pel servei de diagnòstic per la imatge, hospital de diaquirúrgic i un bloc de suport i serveis al pacient i al seu familiar basats en una admissió centralitzada amb una unitat específica d'atenció al pacient, cafeteria, botigues, etc.