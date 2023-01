​El nou Fòrum de la Justícia anirà a l'entorn de Joan XXIII i costarà 70 milions

"Això ja és irreversible": l'alcaldeha presentat aquest dijous al migdia de la mà de la consellerai el president de l'Audiència,, l'anunci de la consignació pressupostària del nou. Es tracta d'un "compromís" que no depèn de l'aprovació dels Pressupostos de lai que té una inversió total de. Aquest anunci arribala necessitat de dotar de més espai a l'administració de justícia, i segons Ubasart l'edifici podria estar construït al 2026.D'aquesta manera, es "desencalla" un projecte pendent i "vital pel bon funcionament de l'administracio de justícia arreu del país".. La ubicació triada finalment serà a l'entorn de l'Hospital Joan XXIII, just al costat del futur-amb unes obres previstes que finalitzin al febrer d'enguany-., "per una qüestió de temps" ja que "provocava allargar tres anys més l'edificació".Segons el calendari previst, aquest mateix mes de setembre de 2023 tiraria endavant la licitació de les obres, per tal que s'iniciessin els treballs de construcció al març de 2024. Tot plegat, però, a l'espera que l'equip redactor del projecte accepti les condicions economiques de l'encarrec. En total hi hauria tres blocs de cinc plantes cadascun, amb un total de, lluny dels actuals 19.000, que segons el president de l'Audiència han comportat la constant reconversió d'espais en funció de les necessitats. L'espai tindria, a més, un marge de creixement del 30% en el futur, i de moment acolliria l', el, lade Tarragona, i la, entre d'altres. A banda del Fòrum de la Justícia, abans hi haurà ja construït el Centre Penitenciari Obert i, tots dos, formarien un "conjunt uniforme des d'un punt de vista arquitectònic i urbanístic"."Estem parlant de compromís concret i efectiu, ha comentat l'alcalde Ricomà, que ha detallat que la proposta d'ubicació ve motivada per la. Confiat en què el projecte tiri endavant, ha coincidit en la necessitat d'aquest nou equipament públic a Tarragona amb Joan Perarnau, que ha recordat com. Algunes de les mancances principals que ha assenyalat Perarnau són una, espais per a, entre d'altres. "Elsde la província no podien prestar no un servei de qualitat sinó bàsic", ha explicat Perarnau. A l'espera de les millores promeses, actualment l'Audiència de Tarragona té a causa d'aquestes deficiències 2 anys d'espera per poder fer judicis.El Fòrum de la Justícia té un passat convuls. Des de l'any 1998, de manera successiva, els consellers de la Generalitat han anat prometent una centralització de les diferents dependències. Tant la consellera De Gispert, com el conseller Vallès, com la consellera Tura, com més tard la consellera Capella van assenyalar que es farien passes endavant, sense arribar a concretar-ho mai. Segons l'administració autonòmica, ara amb la consellera Ciuró el Fòrum serà una realitat, amb un horitzó màxim de tres anys.