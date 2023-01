La ciutat de Tarragona perd 1.500 veïns en només un parell d'anys

Reus, la que més puja en quantitat, i Roda de Berà i la Bisbal del Penedès les que més ho fan en proporció

El Baix Camp lidera el creixement

L'Arboç i Banyeres, els únics dos pobles del Baix Penedès que no creixen

Tarragona contrasta amb la seva comarca

El padró de Móra d'Ebre s'estanca. Foto: Turisme Ribera d'Ebre

Major estancament a les comarques d'interior

Amposta i la Ràpita, cara i creu de les Terres de l'Ebre

La ciutat deconsolida la seva tendència a la baixa alaquest passat any. És la conclusió a la que arriba el balanç anual de l', que assenyala, però, que es tracta d'un fet. I és que és el: 1.060 habitants menys a l'1 de gener de 2021, 553 habitants menys a l'1 de gener de 2022). Per tant, ara, un número que al 2021 era de 135.436 i al 2020 136.496.El padró marca una evolució probablement marcada per l'i de la suspensió del(POUM). El fet que alguns plans parcials no es puguin tirar endavant frena significativament el creixement continuat que hi va haver entre el 2016 i el 2020.Tot plegat, en un context d'increment en el padró tant al global de, com a la demarcació de Tarragona. Concretament,. A la demarcació de Tarragona, la xifra es va enfilar fins als 830.075 (7.766 més), sumant un nou rècord històric i sense aturador. Per vegueries, elva experimentar un increment de 4.420 empadronats afegits (fins als 535.907) i les1.325 (fins als 181.708). Encara més significativa és la dada del, que inclou el Baix Penedès, amb una pujada de 6.242 persones més (fins als 499.836).La sagnia poblacional de la capital no té res a veure amb la situació que es dona en altres municipis petits, mitjans i grans al sud de Catalunya. La segona ciutat més gran de la zona,, encapçala el llistat dels que han crescut més, quantitativament parlant, i ha passat a acollirA més de la capital del Baix Camp, també hi ha en aquest rànquing municipis com(+639),(+611),(+541),(+516),(+490),(+464),(+412),(+318) i(+232). Els casos de Roda de Berà i de la Bisbal del Penedès són especialment rellevants per la proporció: els increments registrats suposen entre un 5 i un 6% de la seva població total i això que ja acumulen diferents creixements anuals consecutius.La tendència a l'alça s'ha fet notar de manera desigual a totes les 10 comarques tarragonines. Qui encapçala el rànquing és el, amb un diferencial de 2.427 habitants. I és que a banda de Reus, Cambrils i Mont-roig del Camp, 17 municipis més d'aquesta comarca han experimentat una evolució similar. Només 5 dels 28 pobles han perdut veïns:(-4),(-2),(-2),(-2) i(-27), però en qualsevol cas es tracta de quantitats petites.El balanç global assenyala que el Baix Camp continua sent ara per ara la segona comarca més poblada, amb 197.525 persones, encara lluny del Tarragonès. Com a fets anecdòtics,és dels pocs pobles de la demarcació que s'han quedat igual, quantitativament, pel que fa al padró, mentre queha superat ja els 3.000 veïns (3.073) iés a punt d'aconseguir-ho (2.946).La segona comarca que més ha incrementat la seva població, tal com ja sol ser habitual, és el, amb 2.021 veïns més, fins als 112.460 empadronats. Més enllà de la Bisbal, de Calafell i de Cunit, també destaquen les pujades al(+182, 39.072), al(+133, 1.863) i a(+110, 3.560). Amb menor o major quantitat, 12 dels 14 municipis comparteixen aquesta tendència a l'alça, però 2 no ho fan:perd 21 habitants i passa a tenir-ne 5.604, mentre queen perd 9 i es queda en 3.271.A diferència de l'exercici anterior, el Tarragonès es recupera poblacionalment amb increments generalitzats, tret de la capital, a més de(-60),(-39),(-3) i(-1), que també perden habitants. Així, doncs, Salou i Roda de Berà són només 2 dels 17 municipis amb increments. Destaquen(+97, 5.609), el(+181, 4.921),(+102, 3.101),, (+199, 17.256) i(+159, 22.681).D'aquesta manera, el Tarragonès suma ja, 1.427 més que l'any anterior, i el Catllar ipodrien entrar aviat en el club dels que superen els 5.000.D'entre les comarques d'interior, només l'Alt Camp compta amb un creixement significatiu, mentre que la resta s'estanquen. Un exemple clar és la capital de la, que té exactament la mateixa població que al 2021, és a dir, 5.585 empadronats. A la mateixa comarca, aquest fet succeeix a, alhora que hi ha baixades a(-10, 1.601),(-25, 3.426),(-8, 527),(-3, 682),(-24, 822) i(-20, 407). Tan sols a causa de l'increment notable de(+78, 3.198),(+40, 1.169) i(+14, 1.131) s'aconsegueix compensar la pèrdua poblacional. En total, al 2022 hi va haver 21.920 riberencs, 56 més que al 2021.La mateixa situació es repeteix a la, amb el decreixement més important a(-26, 891).mantenen la xifra de l'any anterior, i la capital,, es queda en 3.100, amb una pujada anecdòtica de 2 habitants. Si bé són pocs, 16 i 12 són respectivament els dos increments més rellevants, ai aEncara més preocupant és com afronta l'era post-pandèmica el, que redueix en 1 habitant la seva població al 2022. Només la capital i els altres municipis més grans poden estar satisfets d'haver atret nous veïns:arriba als 2.740, amb 26 més, i també destaca, amb 13 més, i que al 2023 podria arribar de nou al miler (978). La sagnia més important ha estat a, que han baixat de 612 a 593 habitants, i al, de 499 a 479., que ha perdut 7 veïns (104), passa a ser el poble més petit, després que l'hagi superat, que n'ha guanyat 3 (107).Una mica millor està la, que justament aquest 2023 estrenarà una de les infraestructures més esperades: el, i que es preveu que aporti dinamisme econòmic a la comarca. Amb un balanç global de 72 habitants més, 20.176 en total,(+53, 2.755) i a(+29, 1.578), que compensen la caiguda de(-23, 7.410) i de(-19, 3.698). Un total de 7 pobles més també perden població, si bé en quantitats inferiors:I qui encara no arriba a l'objectiu dels 25.000 habitants és, encara que aquest 2022 va aconseguir sumar 174 veïns al seu padró, fins als 24.727. Aquest és l'increment més destacat a l', que suma un total de 495 nous veïns (45.540). Dels 23 municipis, 8 van perdre població:(-8, 687),(-4, 332),(-2, 196),(-2, 189),(-1, 492),(-1, 506),(-7, 395) i(-23, 552).La capital del, continua creixent i se situa ja en els 21.807 habitants, 490 més que al 2021. Es tracta de l'increment més alt de totes les quatre comarques ebrenques, un fet que contrasta amb una altra població,, que estrenava el 2022 amb un decreixement de 164 veïns (14.767). Un total de 4 municipis deli 6 del Montsià seguien el seu mateix camí, amb les més destacades a(-49, 862), a(-55, 5.475) i a(-76, 6.241).Un fet destacable positivament és que el Baix Ebre és molt a prop de superar la barrera dels 80.000 veïns, amb 79.636, després d'un increment anual de 925. Ben a prop dels 70.000 també hi és el Montsià, amb 68.744, 347 més. Sigui com sigui, la pujada ha estat molt més repartida al Baix Ebre, especialment a(+172),(+78), l'Ampolla (+119)(+89),(+117) o(+39), entre d'altres.