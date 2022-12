Els fabricants de pinsos reclamen una solució urgent al conflicte de l'estiba a Tarragona per no quedar-se sense blat

Els fabricants dereclamen una solució urgent al cdelper evitar quedar-se sense reserves de blat per a l'alimentació de ramaderies i animals de granges. Qualifiquen la situació actual de "crítica", amb una vintena d'embarcacions esperant davant del port tarragoní per poder descarregar -la meitat de les quals carregades amb cereals, segons el gestors de la infraestructura."Si en els pròxims dies no hi ha cap acció contundent per part de les autoritats competents i agents implicats, no podrem subministrar pinso i els animals es quedaran sense poder menjar ni créixer en condicions", ha denunciat en un comunicat l'(Asfac).Avisen que l'alternativa de la soja podria seguir el mateix camí que el blat. L'entitat va traslladar aquest dimarts la seva preocupació per la situació del port tarragoní a la delegació del govern espanyol a Catalunya.