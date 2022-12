L'Ajuntament de Tarragona renuncia parcialment a una subvenció de la Generalitat per la inflació

Ha passat un any i el projecte de la Porta Tàrraco encara no ha vist la llum. Els terminis que havia de seguir l'per no perdre la subvenció de la Generalitat s'han esgotat de manera parcial, i per això l'àrea de Patrimoni ha decidit ja modificar el projecte, segons ha avançat el Diari de Tarragona. Concretament, el projecte havia de rebre per part de l'administració catalana un total de, els mateixos que aporta el consistori. Amb el canvi, las'estalvia 100.000 euros.Tot plegat, segons ha assenyalat en diverses ocasions l'Ajuntament, es produeix a causa de la, que frena les empreses a l'hora de presentar-se als concursos de. En el cas de la, des de l'any passat s'ha licitat en tres ocasions i en les tres ha quedat desert. Per tal de fer possible el projecte abans que acabi el mandat,s'ha proposat fer els mateixos treballs però amb contractes menors, que no requereixen concurs.D'aquesta manera,, ideada com a porta d'entrada alque visita Tarragona buscant la seva faceta patrimonial. La subvenció autonòmica es va aconseguir al 2019, per a un projecte dividit en tres indrets: el, l'i la. És al primer indret on s'hi hauran de dur a terme modificacions arrel de la pèrdua de subvencions: la caseta que havia d'acollir una cafeteria, recepció i serveis veurà reduït el seu pressupost. Una de les opcions que es plantegen és instal·lar de manera permanent serveis en forma de contenidors.Pel que fa a la reforma de l'entrada principal de l'Antiga Audiència, continua endavant el projecte de convertir-la en un punt d'informació turística i els treballs podrien finalitzar al gener d'aquest mateix 2023. Un dels canvis més significatius serà el trasllat de la maqueta a la Volta del Pallol, el tercer indret, que està pendent de l'obra a Ca l'Agapito, objecte d'una altra subvenció de 1,2 milions d'euros per part de l'Estat.