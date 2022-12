Junts compleix cinc mesos sense avançar en la investigació a Quim Amorós

El protocol intern d'assetjament de @JuntsXCat estableix un màxim de 30 dies per investigar i resoldre un cas denunciat. La meva (n'hi ha més) va fer-se el 22/9. Passat un mes, 20/10, els vaig avisar i no havien resolt res. Següent avis el 28/11 (rebent resposta el 17/12) i res. pic.twitter.com/M0xqKsjS9z — Nil Garcia (@NilGarciaE) December 20, 2022

, un dels jovesque va denunciar un dels militants històrics a Tarragona tant decom després deli de, ha lamentat que s'han complert cinc mesos sense resposta. Concretament, diversos membres i exmembres de ladetallaven que havien estat objecte d'assetjament sexual i d'abús de poder per part d'Amorós, al qui inicialment anomenaven "Senyor Q". Junts per Catalunya disposa d'un protocol per resoldre les denúncies i aquest fixa un termini d'un mes. Tot i això, encara no hi ha cap posicionament com a partit respecte a aquest afer."La falta de sensibilitat de Junts i la JNC, han fet que, òbviament, molts dels qui originalment ho van denunciar hagin decidit passar, donant per fet que el partit no farà res i ho intentarà amagar rere una cortina", explicava recentment Nil Garcia a través de les seves xarxes socials.I és que el cas denunciat afecta a joves que en el moment dels fets tenien, als quals Amorós s'hi hauria apropat, sempre segons la denúncia, prometent fer servir els seus contactes arreu del país per tal de posicionar-los. La denúncia ja ha sortit de Junts i de la JNC, cap al, però de moment no hi ha data per resoldre d'alguna manera un expedient que acumula mesos d'espera.Arrel de la polèmica sorgida aquest passat estiu, Amorós ha aturat absolutament la seva activitat a les xarxes socials. Des de llavors, tampoc el grup municipal de Junts per Tarragona -anava a la llista l'any 2019-, ni el partit, ni cap de les cares visibles, han fet cap pronunciament en cap sentit.