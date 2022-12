Jordi Fortuny: «No es pot augmentar el cost del servei de neteja»

La polèmica pel fet que el contracte de la neteja a Tarragona quedés desert continua. Si ahir dimecres van ser el comitè d'empresa i el PSC els que van alimentar-la lamentant la situació, aquest dijous ha estat el torn del regidor responsable de l'àrea,, qui ha comparegut davant dels mitjans de comunicació. Fortuny contempla encara la possibilitat de no haver deel contracte abans de lesi que al gener podrien tenir revisat el projecte per licitar-lo i adjudicar-lo "en qüestió de mesos". "Pot anar just, però sempre hi ha la possibilitat de prorrogar", ha detallat.Un cop coneguda la notícia que cap empresa presentés oferta, l'equip tècnic ja ha començat una "" amb diferents empreses per conèixer-ne els motius i fer els. Alguns seran tècnics o de materials, però en cap cas, segons Fortuny, ", perquè això repercuteix en el que paguen els ciutadans". On, els que estan directament relacionats amb. Un cop finalitzat el tràmit d'adjudicació, les empreses iniciaran la seva tasca hi hagi contracte nou o no en la resta de lots."No deixa de ser sorprenent que cap empresa s'hagi presentat", ha afirmat el regidor de Neteja, que lamenta que tampoc no hagin rebut cap al·legació durant el procés previ, i només algunes "consultes". De fet, ha recordat que el contracte va rebre al setembre el vot del plenari, tant del govern com de l'oposició, així com l'estructura de costos debatuda al maig. "Se'ns va criticar que era car", ha dit Fortuny, que ha elogiat el plec de condicions tècniques. "La prova és que altres ciutats ens han demanat el plec i estan en procés de licitar-se", ha dit.També ha llençat un dard contra elassegurant que "no es pot entendre" la postura demanant el seu relleu i que es "bloquegi" fins i tot l'aprovació d'una nova licitació fins que no hagi acord amb les empreses. ", hi ha un increment salarial pactat del 8%, no s'entén ni es pot entendre de cap manera que hi hagi un representant sindical que es queixi quan els treballadors estan blindats ara i en un futur".Segons el regidor, ja hi ha hagut empreses que han manifestat el seu interès, i pel que fa a FCC haurien traslladat a l'Ajuntament la voluntat de concórrer a la licitació però que a última hora "no els havien deixat". Tampoc no preveu Fortuny cap afectació al pressupost municipal per al 2023. "De moment, estava previst al pressupost la totalitat del que tenim ara, les amortitzacions ja no es paguen, i administrativament fins que no tens el seguiment lligat has de preveure escenaris de tota mena", ha explicat.De l'aprovació de la licitació del nou contracte de la neteja depèn, entre d'altres qüestions, que es pugui fer efectiva la, que es pugui aplicar el sistema dearreu de la ciutat al 2024 o 2025, i que s'imposinen funció de l'índex de reciclatge. En total, el contracte suposa una inversió de les arques municipals d'al voltant deen un període. No passa així amb l'actual, que es va signar a inicis del nou mil·lenni i que es va prorrogar al 2010, amb un increment pressupostari. La data de finalització d'aquest, amb(FCC), és ali, en cas que la nova adjudicació no estigués feta a temps, el contracte amb FCC continuaria de manera indefinida.