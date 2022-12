El comitè d'empresa de FCC a Tarragona vol «bloquejar» un nou intent de licitar un contracte de neteja similar al presentat

Pressionar els grups municipals perquè no tornin a aprovar el plec de condicions del contracte de la neteja després que la licitació hagi quedat majoritàriament deserta. El sindicati el comitè d'empresa de(FCC) ha assegurat que "iniciarà una ronda de reunions amb tots els grups municipals per bloquejar qualsevol intent delde tornar a fer el mateix, ja que ha quedat demostrat que un concurs d'aquesta dimensió".I és que acusen el responsable de l'àrea d'impulsar unes bases "estrambòtiques en els càlculs econòmics i en les pretensions tecnològiques". El consistori vol tornar a presentar el mateix plec de condicions però amb algunes correccions, un fet que des del comitè qualifiquen de "".Segons els treballadors, aquesta anul·lació de la licitació comportarà abordar la negociació del conveni en el marc de la pròrroga actual, fins que no es liciti el nou contracte, "amb un parc de vehicles que cal renovar urgentment, amb una nova licitació a l'horitzó i enmig d'i formació d'un nou govern local. La tempesta perfecta", asseguren. En aquest sentit, reclamen a l'alcaldeque es plantegi "seriosament elal capdavant del sanejament urbà municipal".Per la seva banda, la portaveu del PSC,, ha comparegut aquest dimecres per mostrar la "sorpresa" per la notícia que la licitació hagués quedat deserta. "No sabem si han estat els cinc lots o no, davant del silenci, el que demanarem serà laperquè diguin quin és el pla, si en tenen algun", ha dit Ramos. La portaveu ha preguntat com afectarà això alsi quina serà la situació davant d'una pròrroga obligada del contracte. "És inèdit, les empreses es donen bofetades per presentar-se en aquests concursos de ciutats com la nostra, i no saben ni per què ha quedat desert", ha lamentat.I és que després d'un any i mig, Ramos ha recordat que l'oposició "no va tenir temps" de revisar el plec de condicions, i que van "fer confiança" votant a favor. "Ara ens trobem que", ha afegit, "les empreses no se'n refien d'aquest govern". "És un tema prou greu, no és com qualsevol altre contracte, en contractes d'obres s'entén perfectament perquè ha incrementat el preu dels materials, no diem res", ha destacat.A més, Ramos considera que el govern ha tingut unano compartint fins ara la informació amb l'oposició ni amb les empreses que es podrien haver presentat a la licitació. "Esperem una mica més d'humilitat, són incapaços de governar amb un mínim de diligència, els temes que més preocupen la ciutadania són la seguretat i la neteja, i no tenim temps per perdre", ha conclòs. Sobre la petició de dimissió a Jordi Fortuny feta pel comitè d'empresa, Ramos no s'ha posicionat i ha reiterat que es compleixi allò "bàsic" per al funcionament de l'Ajuntament. En qualsevol cas, demanen temps aquest cop per poder avaluar correctament les noves condicions del plec que es presentaran en una futura votació. "Ens preocupa no assolir els objectius de reciclatge a temps, correm el risc de", ha afirmat Sandra Ramos.