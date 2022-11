Els metges tarragonins van a la vaga: «Portem molts mesos contenint-nos»

Universal, greument ferida de mort, potser aquell dia ho aconseguirem!Mentrestant si per uns i altres és més important sortir les primeres a la foto no farem res, @salutcat i @manelbalcells ho saben!! 👇 — Grup de treball en defensa de la Sanitat Pública (@SanitatTGNPubli) November 28, 2022

Els propershi ha anunciada unade tots els facultatius de la sanitat pública, independentment de quin sigui el proveïdor. L'anunci el va fer aquest dilluns el sindicat Metges de Catalunya, que acota la seva convocatòria als. "Portem mesos contenint-nos, la pandèmia ha estat molt dura, i és evident que tothom hi ha tingut la seva importància, però el que fem amb aquesta vaga és remarcar el paper dels facultatius", explica, anesesiòleg de l'Hospital Pius de Valls i president del sector d'hospitals concertats del sindicatSerra destaca especialment la. "Són la clau de volta del sistema sanitari, és un problema sever, ja hi pot haver molts cirurgians, però si no hi ha anestesiòlegs no es pot fer l'operació", explica Josep Maria Serra, alhora que destaca el paper de l'atenció primària en el sistema sanitari. "El tema jubilacions és candent i no se sap com es podrà resoldre, però no ens hauria de sobtar que faltin professionals,".Metges de Catalunya no és la primera vaga que convoca a tot el sistema sanitari: "Hem avisat en nombroses ocasions, hem retingut accions a l'espera del nomenament del nou conseller, però el que reclamem no és un acord amb el conseller de torn, sinó un acord de país", conclou aquest representant del sindicat, que espera que laarribi a la conselleria. Si finalment no s'arribés a cap, MC té previst no tan sols dur a terme la vaga dels dies 25 i 26 sinó també ampliar-la a més jornades.La convocatòria d'aquesta vaga ja ha despertat les primeres reaccions entre altres sindicats i, en el cas de Tarragona, elha assegurat a través de les xarxes socials: "El dia que les treballadores de la sanitat pública (incloent a tothom que està fent un servei per a la sanitat pública), tots els col·lectius, plataformes, sindicats i usuàries anem juntes defensant una sanitat 100% pública de qualitat i universal, greument ferida de mort, potser aquell dia ho aconseguirem! Mentrestant si per uns i altres és més important sortir les primeres a la foto no farem res, el Departament de Salut i el conseller Manel Balcells ho saben!".