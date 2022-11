Un centenar de persones es tornen a manifestar contra la instal·lació d’un CRAE als Pallaresos

Pendents d’una pròxima reunió, de moment sense data

Un centenar de persones s’han tornat a mobilitzar aquest diumenge alsamb una marxa en contra de la instal·lació d’un(CRAE) al municipi. El centre que es vol traslladar és el de, al barri delde. Segons, una veïna del grup contrari al CRAE, els Pallaresos no té suficients equipaments ni oferta lúdica per als nens. En declaracions a l’ACN, la directora general d’infància de la, ha rebatut l’argument i ha lamentat que. Recentment, l’Ajuntament ha impulsat una enquesta ciutadana sobre l’obertura del centre. La DGAIA estudia legalment si aquesta consulta vulnera els drets humans.La d’aquest diumenge ha estat la segona protesta en contra de la instal·lació d’un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) als Pallaresos, al. Un centenar de manifestants han iniciat una marxa pacífica des d’un dels parcs infantils i han recorregut diversos carrers del nucli, passant per l’Ajuntament, on s’han concentrat i. Durant la marxa, els protestantsLa voluntat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) és traslladar en aquest municipi una vintena de menors tutelats per la Generalitat, la majoria dels quals tenen. Actualment viuen a Tarragona, concretament al CRAE Voramar al barri del Serrallo. L’organisme apunta que el contracte de lloguer d’aquest espai s’ha esgotat i consideren que la casa unifamiliar dels Pallaresos on es podria ubicar el centre compleix tots els requisits per traslladar-s’hi.Per contra, els veïns contraris a la proposta remarquen quei no disposa dels serveis necessaris ni oferta lúdica per aquests nens. “Tenim l’institut saturat, el consultori mèdic obre només de matins i una única tarda, el camp de futbol està privatitzat, una de les dues escoles del poble està en barracons, els dos parcs infantils estan fatal... els que vivim aquí, fem vida a Tarragona o al barri de”, ha assenyalat Raymi Morales, veïna dels Pallaresos. Per Morales, la proposta de trasllat respon a una “”.En aquesta línia, els protestants han justificat que la millor opció per als menors tutelats per la Generalitat seria mantenir-los a Tarragona, perquè asseguren que als Pallaresos se’ls “retallarien les propostes d’oci”. Una visió compartida per un altre veí,, qui ha afirmat que el trasllat comportarà un. Rodríguez també s’ha mostrat preocupat per si en un futur, l’immoble dels Pallaresos augmentés el nombre d’infants i joves per atendre.Des de la DGAIA, la directora general d’infància Ester Cabanes ha rebatut aquests arguments assegurant que, així com una bona connexió entre el nucli i el centre de Tarragona.En aquest context, Cabanes ha titllat “d’horrorosa” la reacció a la proposta per part d’una representació de la ciutadania d’aquest municipi. “Ho lamento molt, crec que és una llàstima i que s’equivoquen. Si coneguessin realment què és un CRAE i aquests xiquets, estarien encantats de rebre’ls. Tenim molta feina per treballar contra la intolerància i la hipocresia, però no només des de la Generalitat, sinó des del conjunt de la societat”, ha declarat Cabanes.La directora general d’infància ha remarcat que es tracta del primer cop que es troben amb el rebuig explícit de la ciutadania davant la instal·lació d’un CRAE en un nucli habitat i ha posat exemples d’èxit d’integració dels menors en altres indrets amb menys població que els Pallaresos, com és el cas de, a la Conca de Barberà.El trasllat del centre de Tarragona no té data, tot i que la previsió és que es pugui fer. Malgrat tot, des de la DGAIA no descarten retardar-lo per fer-lo “amb totes les garanties” per als menors.Després d’una primera reunió entre l’empresa gestora, la DGAIA i la ciutadania per exposar els beneficis que podria aportar un centre d’aquestes característiques al nucli, part dels veïns dels Pallaresos han criticat el que consideren “un xantatge” per part de les administracions catalanes. “Si la Generalitat des d’un inici hagués recordat que els Pallaresos existeixen i hi haguessin invertit, em semblaria perfecte el trasllat del CRAE, ja que tindríem tots els requisits perquè els nens tinguin llocs on esbargir-se. Però al revés no”, ha manifestat Morales.Des de la DGAIA reiteren la voluntat de reunir-se de nou amb la població, una proposta que Cabanes assenyala que “no ha rebut resposta” per part de l’Ajuntament. De fet, recentment. Es tracta d’una acció que l’organisme està estudiant legalment si vulnera els drets humans.