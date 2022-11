El duet vallenc d’urban pop Figa Flawas s’imposa al Sona9 2022

El duet vallenc d’s’ha imposat aquest dijous alamb el premi al millor grup. El cantantha quedat en la segona posició i s’ha endut el Premi Joventut i la rapera, en la tercera i ha guanyat el Premi Cases de la Música. La gala final s’ha celebrat a la sala Salamandra de, amb l'actuació dels tres finalistes i amb un final de festa a càrrec dels osonencs. Els guanyadors de la darrera edició delhan presentat les cançons del disc, Miris com t'ho miris (Magic Mountain / The Yellow Gate, 2022).Figa Flawas és un duet vallenc, cantant i productor, de música urbana i pop en català que fins ara ha apostat predominantment pels ritmes mési el. Figa Flawas neix al 2020 quan es publica aquell agost 100graus. Fins ara han publicat cinc senzills, entre els quals La Tabarra, Xuculatina, Osset de Peluix, Sort de la Mama i Ho fem fàcil. A més a més, el nadal de l’any del seu debut van fer una nadala Trineu i, a més, aquest gener del 2022 van protagonitzar la banda sonora de les, el seu poble natal amb De Deu en Deu.En declaracions a l’ACN,, dels Figa Flawas, remarca que són un grup que fan pop i també música urbana i volen que la gent es diverteixi. Elexplica que fan la seva música en català i que no tenen un gènere concret i això diuen que fan un divertimento.El guardó que han guanyat Figa Flawas al millor grup del concurs, segons la votació del jurat, inclou, entre d’altres, l’enregistrament i edició digital d’un EP (quatre cançons) en un estudi professional; gravació d’uni signatura d’unamb la companyia pactada amb l’artista, i una gira de concerts als festivals. També inclou una campanya de publicitat a, quan s'hagi publicat el disc; accés a la radiofórmula d', un cop s'hagi publicat el disc i portada a la revista Enderrock del mes d’agost del 2023Els guanyadors del Sona9 de les darreres edicions han estat Dan Peralbo i El Comboi (2021), Reïna (2020), Maria Jaume (2019), Sandra Bautista (2018), Senyor Oca (2017), Lakaste (2016), Est Oest (2015), Trau (2014), Copa Lotus (2013), Empty Cage (2012), Nyandú (2011) i La iaia (2010).