El Govern obre un expedient informatiu a la sofrera AFEPASA per esclarir les causes de l'incendi

Laha obert un expedient informatiu a l'empresa(Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU) per esclarir les causes de l'incendi d'aquest dilluns, tal com ha avançat el Diari de Tarragona. El foc va implicar l'activació delperquè es van cremar part de les instal·lacions situades al, on hi havia emmagatzemats sacs deFonts del Departament d'Empresa i Treball expliquen que el procediment s'ha iniciat d'ofici i que la investigació es fa de forma automàtica quan es produeix qualsevol mena d'accident de caràcter industrial. Les mateixes fonts també indiquen que l'expedient determinarà si hi ha hagut falles i possibles sancions i ho desvincula de l'activació del Plaseqta.