El confinament s'acaba de matinada a Constantí

El #PLASEQTA baixa a fase d'ALERTA. Les mesures preses per @bomberscat a l'exterior de la indústria no detecten presència de producte derivat de l'incendi. Tot i així continuaran treballant tota la nit en l'interior de la indústria. S'aixeca el confinament. — Protecció civil (@emergenciescat) November 7, 2022

🔴 Sona la sirena de fi de confinament a la zona entre carrer Dinamarca i el municipi de #Constantí 🔴



Només es poden desconfinar aquestes indústries i han de sortir en direcció est, no creuar cap a Reus — Protecció civil (@emergenciescat) November 7, 2022

Es tracta d'una zona industrial i amb alguns masos.



Cal confinar-se i a l’aeroport també.



S’ha desviat un vol Ryanair Dublin- Reus que arribava a 20.05h — Protecció civil (@emergenciescat) November 7, 2022

Una setmana del simulacre

La fàbrica de sofre de Constantí lamenta l'incident

El foc decretat aquest dilluns a l'empresa, del polígon industrial de, es va donar per extingit, tot i que Bombers han continuat treballant tota la nit amb les tasques de vigilància i neteja. A dos quarts de tres de la tarda, es va decretar un incendi quehavia valorat que podia tenir afectació per la contaminació a l'aire i per això va posar en alerta -prop d'una hora més tard- el, demanant el confinament a les empreses del mateix polígon. Aquest confinament es va anar ampliant i reduint fins que una mica abans de la 1 de la matinada es va decidir aixecar de manera definitiva i baixar a fase d'alerta el Plaseqta. La mateixa Generalitat havia reconegut que a mitjanit no havien detectat ja cap persona a les indústries afectades pel confinament.Prèviament, a les vuit del vespre s'havia reduït el perímetre del confinament, que en aquests moments afectava a uns 500 metres de radi, al voltant de l'edifici. El canvi de direcció d'un núvol de fum i vapor d'aigua amb partícules de sofre havia ajornat el final del confinament i havia afectat la part est del polígon així com l'aeroport de Reus i un petit polígon de la capital del Baix Camp. El confinament, finalment ja a un quart de deu, es va aixecar de manera parcial a l'aeroport de Reus, però es mantenia al polígon.Segons Bombers de la Generalitat, en aquests moments els seus efectius es troben revisant el contingut de la nau i els sacs de sofre, el 80% dels quals han acabat cremant. Les tasques de vigilància es produïen aproximadament sis hores després d'un incendi que es va originar segons l'empresa per un foc elèctric, si bé Bombers prefereix no confirmar cap eventualitat.El que sí que han assegurat és que una deflagració ha provocat l'incendi de la coberta de la nau i que a partir d'aquí hi hagut un degoteig de la part incandescent sobre els sacs de sofre. Durant els treballs d'extinció del foc no hi hauria hagut cap bomber afectat, però sí que a l'exterior dos agents de la Policia Local van haver de ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El primer va ser donat d'alta in situ, mentre que el segon va ser donat d'alta unes hores després de ser traslladat a l'Els Mossos d'Esquadra van tallar la carretera TV-7211, entre Reus i Constantí, i van vigilar el perímetre per informar del confinament. Tot i amb això, sí que es van veure algunes imatges de treballadors del polígon circulant i treballant sense tenir en compte les mesures de confinament.Abans, però, a les 7 del vespre s'havia decidit mantenir el confinament al polígon de Constantí i ampliar-lo a part del municipi de Reus i part de Constantí a la zona delimitada per la TV-7211, l’aeroport de Reus i la C-14. A més, es va desviar un vol entrei Reus, de la companyia Ryanair, que arribava a l'aeroport de la capital del Baix Camp a les vuit del vespre.Segons van assegurar diversos treballadors aquesta alerta no hauria arribat a tothom, ja sigui perquèo perquè no hi va haver avisos telefònics a cadascuna de les companyies que tenen la seva seu al polígon.De fet, Afepasa no forma part del, una directiva europea d'accidents greus, per la qual cosa segons les autoritats un accident no hauria de causar conseqüències greus.. "La combustió de sofre pot produir òxid de sofre, que pot tenir una afectació lleu per a les persones", va assenyalar el delegat del Govern,, que va detallar que les dues sirenes del polígon han sonat.Aquests fets es produeixen escassos dies després delal polígon químic sud, en el que no estava inclòs Constantí. Va ser el diaquan els telèfons mòbils dels ciutadans de cinc municipis es van activar amb una, alhora que van sonar també una vintena de. Durant prop d'un quart d'hora es va demanar a la població que es confinés a casa seva o en qualsevol altre edifici tancat, en la que va ser al primera actuació del recuperat Plaseqta.En el cas d'aquest dilluns, tot i sonar les dues sirenes del polígon,, donat que encara es troba en fase de prova. "Encara s'ha de fer el conveni perquè sigui efectiu, ens hauria anat molt bé, això ens fa veure que és molt necessari", ha afirmat Xifré.El mateix delegat va avançar que les dues escoles i l'institut -al nucli de la població- van ser alertats però no perquè es confinessin sinó perquè fessin seguiment de l'incendi. El que sí que es va produir va ser un tall de circulació ferroviària entre Reus i Constantí, segons va informar Renfe, de manera "preventiva".En un comunicat, l'empresa assegura que el foc no ha provocat "cap afectació a la salut pública". El foc ha generat una columna de fum fosc "que s'ha dissolt a l'atmosfera sense cap mena de perill", assegura l'empresa al mateix text. Afepasa "lamenta l'incident i l'alarma generada" i assegura que "segueix tots els protocols de seguretat del sector". L'empresa diu que no hi ha hagut danys personals, però el SEM ha atès dos ferits lleus.Des d'AFEPASA asseguren que equips propis de l'empresa han fet les primeres "tasques de contenció" abans de l'arribada dels Bombers de la Generalitat i que el fum negre que s'ha vist després ha estat conseqüència del refredament de les cendres durant l'extinció. Setze dotacions continuen "remullant" la zona per evitar "incidències posteriors", segons relata el comunicat enviat per l'empresa.