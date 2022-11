Saül Garreta, nou president del Port de Tarragona, anuncia que el seu mandat s'enfocarà a l'«emergència climàtica» i promet «continuïtat i millora»

s'ha presentat avui com a nou president del. Acompanyat de, conseller de Territori, de l'alcalde de Tarragona,, i el de Vila-seca,, així com del delegat del Governi el subdelegat del govern espanyol,, Garreta ha agraït la "confiança" que li han dipositat. "El repte és gran, és una estructura que funciona i ha de seguir funcionant", ha dit, "hem de posar l'accent en l', tenint en compte mancomunar serveis, amb criteris sostenibles". "Qualsevol cosa que es plantegi ha de tenir en compte l'emergència climàtica", ha destacat Garreta, tot i que no ha volgut avançar en què es traduirà la seva acció com a president del Port. "", ha repetit, "el que farem és donar-ho tot" i ha promès "una continuïtat i si pot ser una millora" respecte a la gestió actual. Preguntat sobre el turisme de creuers, el nou president no s'ha volgut mullar, però ha reclamat "consens de territori" i que "suposi un guany". En els propers temps estudiarà "com moldejar-ho" per en els propers dies donar una opinió "més concreta".Ha estat un acte institucional, de relleu, amb la presència del fins ara president de l'Autoritat Portuària,, que ha abandonat el càrrec felicitant el nou responsable de l'ens, a més de posar èmfasi en la importància del Port per a la població, la indústria i els mercats. "És una organització clau per al país, un veritablei una garantia del benestar social del país", ha afegit, "per això servir-la és un dels encàrrecs més importants que a hom se li pot fer".Cruset s'ha posat a disposició del nou president ara com a "ciutadà" després de reiterar la transformació de l'activitat del Port en els últims anys. Per la seva banda, el conseller Juli Fernàndez ha afirmat que hi ha hagut jornades de treball conjunt per fer efectiu el traspàs. Fernàndez ha agraït el "servei públic" de Cruset malgrat tenir "". I és que elha estat el principal motiu de la destitució de Cruset com a president del Port i l'elecció d'un afiliat des de fa dos anys a la formació republicana com és Saül Garreta."És, crec que serà un gran president del Port de Tarragona, una peça d'aquest engranatge per fer possible que hi hagi actuacions d'impacte que persegueixin la prosperitat i el benestar", ha dit el conseller. El mateix conseller ha informat que una de les prioritats és, "posant molt d'accent en la xarxa d'infraestructures logístiques, com ara la infraestructura ferroviària".Garreta (1972) és un arquitecte tarragoní especialitzat en edificació a la Universitat Politècnica de València, així com també té estudis territorials i urbanístics i lideratge col·laboratiu. A banda d'haver treballat com a arquitecte al Consell Comarcal de l'Alt Camp també ho ha fet en diversos ajuntaments del Camp de Tarragona, alhora que ha exercit om a empresari. En l'àmbit de Tarragona, ha presidit també l'associació de veïns de, on resideix. En el seu discurs ha recordat que quan van comunicar-li l'elecció va preguntar: "Voleu dir?". Tot i així, ha assenyalat que entoma el repte de gestionar tant la vessant logística com cultural del Port.