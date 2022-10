L'alcalde del Morell cessa un dels seus regidors per «irregularitats» en el cobrament de la taxa de grues

per Redacció, Tarragona |

L’alcalde del, ha ordenat aquest dimarts el cessament d’en la seva condició de, expressant una pèrdua de confiança després d’haver-se detectat unes, segons consta en uns informes interns. Concretament, segons informa el mateix alcalde, s'investiguen presumptes irregularitats en el, a través de la Guàrdia Municipal, recentment creada.Des del consistori s’han posat els fets en coneixement de la justícia, per tal que actuï de la forma que consideri més oportuna i es puguin esclarir. L’alcalde fa prevaldre la presumpció d’innocència, però considera que davant d’aquestes informacions cal actuar de forma exemplar i contundent.Una decisió compartida i sospesada des del conjunt de l’equip de govern municipal, i de la qual s’ha notificat, també aquest mateix dimarts, la resta de grups municipals. Amb aquesta decisió de l’alcalde, "es desvincula la resta de l’equip de govern, que ha estat aliè a aquestes presumptes actuacions, i es protegeix tant el conjunt de la corporació com el cos de la".Calbet agraeix la feina feta pel regidor durant el temps en què ha ocupat el càrrec i aclareix que amb el cessament Ortega també deixa de formar part de l’equip de govern. Les competències en matèria de seguretat ciutadana al municipi passaran a estar sota la responsabilitat del mateix alcalde, que defensa la bona feina que s’està fent des del cos i manifesta la certesa que tot plegat no afectarà el funcionament regular de la Guàrdia Municipal.