​L'alcalde de Vila-seca treu ferro a l'informe desfavorable i la plataforma Aturem Hard Rock demana no continuar la tramitació

Eloi Redon, portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, durant la roda de premsa d'aquest dilluns. Foto: Josep M. Llauradó

L'alcalde de Vila-seca treu ferro a l'informe desfavorable d'Acció Climàtica i no dona per mort el projecte de Hard Rock

L' informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica al projecte de pla director urbanístic de Hard Rock comença a rebre les seves primeres reaccions. L'entitat que va presentar les al·legacions al 2016 i que porta una dècada combatent aquesta nova transformació del Cap Salou ha comparegut avui en roda de premsa. El portaveu de laha assegurat que segons l'informe caldria fer "" en l'edificabilitat del complex recreatiu i turístic i que aquestes es podrien allargar, de nou, "diversos anys".Segons ha denunciat, s'haurien produït "pressions" alper tal que declarés que el nou PDU és "sostenible" ecològicament i que sí que complia els requisits ambientals. El proper termini és de tan sols un mes i mig: el 14 de desembre hi ha convocada laper aprovar o no definitivament el pla urbanístic i els usos dels terrenys.Segons ha apuntat Redon, l'informe apunta al "prejudici per als ecosistemes de la zona" i a l'"impacte ecològic" que podria generar la construcció dels hotels. Després de 10 anys de tramitació, Redon ha afirmat que és "un projecte que ja va néixer fallit" i ha denunciat queen el pla director, contradient l'afirmació de l'actual president Aragonès que no hi hauria despesa pública en aquest projecte. En aquest sentit ha reclamat que l'administració atengui a "l'interès dels veïns i no dels lobbies empresarials".La plataforma ha aprofitat per recordar que ja es va emetre un informe negatiu en relació al risc químic. "". Aturem Hard Rock complirà, de fet, aquest mateix mes de desembre el seu desè aniversari. Ho farà amb un acte de "celebració" cinc dies després que s'hagi d'aprovar definitivament o no aquest macroprojecte d'oci i turisme.Per ara, es mostren tranquils: "A la pràctica, aquest informe d'Acció Climàtica ho atura", i si bé no mostren confiança en el nou govern en solitari d'Esquerra Republicana só qie adverteixen que tenen previstes diferents accions "en els àmbits normatiu, judicial i social". L'objectiu final:pels terrenys on es construirà -o no- el nou complex hoteler.L'alcalde de Vila-seca,, ha tret ferro a l'informe. Per Segura aquest és un dels diversos informes que s'elaboren des de la Generalitat i que. De tota manera, el batlle ha reconegut que les diferències entre departaments poden endarrerir la iniciativa, però ha afirmat que segueix endavant. Segura ha lamentat que després de deu anys encara no s'hagi pogut concloure tota la tramitació administrativa d'un projecte que considera "molt important" per alL'alcalde vila-secà ha valorat que l'informe d'Acció Climàtica és "un document intern de treball" i que "hi ha una informes que poden ser desfavorables" però que posteriorment aquestes "visions que els tècnics aporten" s'han d'incloure en el document final. Per tant, en la seva opinió és un tràmit més en l'aprovació definitiva del PDU, que ha situat que es pot produir cap a finals d'any.L'aprovació inicial es va fer al juny i aleshores es va indicar que la definitiva podria ser a principis de la tardor. Això doncs, suposaria un nou endarreriment dels terminis. Una qüestió que pot generar "un punt de risc" de cara als inversors. "És un projecte volgut pel territori, amb precaucions i sensibilitat, però arribarà un punt que els inversors es tornaran bojos", ha exclamat Segura, que ha lamentat la lentitud administrativa. "No és normal que estiguem deu anys tramitant, discutint i discernint determinades qüestions", ha assenyalat, i ha demanat "fer autocrítica com a país".Respecte el contingut del PDU, el batlle ha afirmat que té "" i ha valorat que preveu una reserva de terrenys per compensacions ambientals àmplia, si bé és una iniciativa "que té les seves complexitat". Així, ha reiterat que sigui una aposta "de país" igual que "la Copa Amèrica o les Olimpíades d'Hivern del Pirineu".Finalment, respecte les discrepàncies que mantenen des de fa uns mesos Vila-seca i Salou pel repartiment de la fiscalitat del projecte, Segura ha explicat que encara no hi ha pacte. "No hem millorat massa però sempre hi ha voluntat per arribar a acords i d'alguna manera o altra hi arribarem", ha comentat.