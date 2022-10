El PSC demana fer un pas enrere en el POUM després que al procés participatiu només hi hagi dues propostes ciutadanes

Nou revés en la tramitació del(POUM) de. L'equip de govern havia anunciat que esperaven deixar encarat el document aquest mateix mandat, per tal de fer l'aprovació definitiva en el següent, un cop passades les eleccions municipals, però aquests primer pas sembla que no arribarà, almenys de manera immediata. La portaveu del principal grup de l'oposició,(PSC), ha anunciat avui que al ple extraordinari de dijous per debatre l'avantprojecte del POUM demanaran que aquest document es retiri. I és que durant l'estiu, el període en què els ciutadans podien fer aportacions prèvies mitjançant un primer procés participatiu, només han entrat a registre dues propostes. Es tracta de propostes que reclamen a les autoritats locals posar l'èmfasi en la redacció del pla urbanístic temes com, així com el patrimoni cultural.Segons Ramos, la proposta presentada té "massa concreció" i obeeix als programes polítics d'ERC i la CUP. "És un tríptic electoral", ha assenyalat la portaveu socialista, que avisa que el fet que el govern "hagi perdut un any i mig" des de la suspensió del POUM de 2013 no hauria d'implicar reduir la "qualitat" dels processos participatius. Segons ha reconegut, el govern de Tarragona sí que té previst un procés participatiu posterior a l'aprovació de l'avantprojecte, però creu aquest neix amb les "cartes marcades" ja que "condiciona" l'opinió de la ciutadania amb un document ja fet.En aquest sentit, Sandra Ramos ha recordat que entre els anys 2011 i 2019 la justícia ha arribat a tombar fins a 90 plans urbanístics després que els ciutadans presentessin recursos per processos participatius deficients. Com a exemples, la portaveu del PSC ha assenyalat que després d'aquest primer procés participatiu no hi ha cap espai reservat per a equipaments d'atenció primària sanitària, una reivindicació que Ramos creu que sí que hauria arribat amb un procés participatiu que es donés a conèixer amb més "publicitat".L'oposició a l'aprovació de l'avantprojecte podria retardar els terminis i, davant d'això, Ramos ha assenyalat que es pot demanar una "pròrroga" per fer aquest "pas endarrere".