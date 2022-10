El restaurant de la platja Llarga de Tarragona continuarà sense funcionar

per Redacció, Tarragona |

Lade la Generalitat ha declarat deserta la concessió de domini públic de l'immoble propietat del a Generalitat situat a laL'espai, que havia funcionat com a bar restaurant, va ser adjudicat el passat 22 d'agost a l'empresa Tucan 2016, SL, però segons s'apunta en una resolució del(DOGC), la concessió ha quedat "sense efecte" perquè l'empresa no hauria presentat el projecte definitiu dins del termini previst a les normes reguladores de la licitació.Tot i que es van rebre fins a, legalment no es podrà assignar l'espai a cap altra companyia i el Departament d'Economia haurà de tornar a convocar un nou concurs.