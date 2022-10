L'Audiència Nacional confirma l'arxiu del cas d'Anatoli Sharí, detingut al maig a Roda de Berà

Detingut al maig a Roda de Berà

Elha confirmat aquest dimarts l'arxiu de l'expedient d'extradició d', el periodista ucraïnès reclamat perper delictes d'altai incitació a l', després que hagi transcorregut el termini sense haver rebut la demanda i la documentació corresponent.En una interlocutòria el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 estima en part el recurs de reforma interposat per la seva defensa i reconeix que el reclamat es troba a l'estat espanyol i no fugat, com es creia en primera instància. Concretament, resideix a, des d'on duu a terme la seva tasca professional.Va ser el 26 de setembre passat quan l'instructor va acordar l'arxiu després que Sharí s'hagués "absentat del país marxant a Itàlia". El seu lletrat, en canvi, va recórrer la decisió del jutge advertint que l'ucraïnès no havia abandonat l'Estat en cap moment.Així, l'advocat va sol·licitar al magistrat que deixés sense efecte l'ofici a Interpol "quan Sharí no només viu on sempre sinó que, a més, sempre ha estat a disposició d'aquest jutjat encara que aquest no sembli que se n'hagi assabentat".Segons la seva representació, tot va ser un "burd intent d'enganyar aquest jutjat per part de les autoritats ucraïneses comunicant que el blocaire es trobava fora d'Espanya". "Sorprèn tant per la poca subtilesa i habilitat per a l'engany de les autoritats reclamants, com per la facilitat amb què aquest Jutjat ha estat víctima d'un intent de manipulació tan groller", va criticar llavors.Sharí va ser detingut a Roda de Berà el mes de maig passat per la. Sobre ell pesava llavors una Ordre Internacional de Detenció expedida per la Fiscalia General d'Ucraïna el 15 de març passat per ser jutjat per delictes d'alta traïció i incitació a l'odi.Els(SBU) van assenyalar llavors que les investigacions al voltant del blocaire es remunten a l'any 2021. El servei també acusava el blocaire de promoure un discurs d'odi en considerar que Sharí ha dut a terme activitats contràries a la seguretat nacional d'Ucraïna amb la seva tasca informativa, actuant fins i tot al servei d'interessos estrangers.Ucraïna, que sol·licitava la seva extradició, va prometre que faria tot el possible perquè Sharí, que té un canal propi a YouTube, rendís comptes pels seus presumptes delictes. En els darrers mesos, arran de l'ofensiva militar llançada per Moscou, Kíiv ha intensificat la vigilància dels continguts informatius que suposadament defensen posicions prorruses.