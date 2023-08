La història (i rècords) dels peregrins santcugatencs a la JMJ del Papa Francesc

Els 650 joves santcugatencs que van viatjar fins a Lisboa (Portugal) per participar a la Jornada Mundial de Joventut (JMJ) ja són a casa . I ho han fet amb unsota el braç: i és que la parròquia de Sant Pere d'Octavià -la del Monestir-, ha estat la parròquia catalana que més peregrins (+380) va enviar a la trobada triennal del. I, tanmateix, en l'àmbit municipal, Sant Cugat també ha estat la segona ciutat del Principat amb més participants només per darrere de Barcelona.Segons expliquen des de la diòcesi local, justifiquen l'de la convocatòria d'enguany degut a la proximitat amb Portugal; per l'endarreriment de la data de la celebració arran de la pandèmia; i per l'"interès i especial connexió" que genera el pontífex jesuïta entre els joves pel seu "llenguatge planer i l'ànim que els transmet per construir un món més just".En aquestade la JMJ, el jovent ha participat de les Misses, les pregàries d'Adoració i el Via Crucis, a banda d'altres activitats paral·leles de caire més lúdic com són concerts, tornejos esportius i trobades amb altres parròquies per "compartir els valors de la fe i promoure la pau, la unió i la fraternitat entre tots els pobles del món".Durant la trobada, que va transcórrer del 2 al 6 d'agost i on es va produir un presumpte miracle , el Papa Francesc va remarcar laen la qual, va assegurar, "hi ha espai per a tothom i no hi sobra ningú". A més, també va encoratjar-los a "aixecar-se sempre, a resplendir en tota circumstància, a viure sense por, i a cultivar l'escolta i la gratitud".Finalment, també es va desvelar que la pròxima trobada serà al 2027 a(Corea del Sud).