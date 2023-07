L'informe de Protecció Civil que avalava la retirada de les pilones de l'Anella Verda té una signatura posterior a l'extracció

"Dificultats en la maniobrabilitat"

L'que el nou govern municipal (Junts-ERC) va brandar per-entre el tram del Pla del Vinyet i Anselm Clavé- es vaSegons el document al qual ha tingut accés, l'hora de firma digital va ser a lesdel passat dimarts 18 de juliol. Però precisament aquell mateix dia, a lesva ser quan es va donar el tret d'inici a l'extracció d'aquests elements separadors col·locats fa quatre mesos per protegir els ciclistes del trànsit motoritzat que freqüentment envaïa el carril-bici.Durant el transcurs d'aquest ple de juliol, algunes formacions polítiques ja han apuntat a aquesta "" en els tempos. En finalitzar la sessió plenària i en declaracions a aquest mitjà, l'alcaldei la tinenta d'alcaldia de Mobilitathan exposat que tenien l'apel·ladade Protecció Civil des de feia dies, però davant de la petició de publicar i rebotar aquesta informació als periodistes després de la roda de premsa van decidir oficialitzar-la institucionalment més tard per escrit. Un detall en el document que, insisteixen, "" l'acció presa motivada per, reconeixen, una "que ve secundada per criteris tècnics.En aquesta línia,, ha incidit que caliadavant la(ambulàncies, camions de Bombers, cotxes de la Policia Local)en episodis puntuals de congestió degut a la presència d'aquestes polèmiques pilones. I és que a l'informe en qüestió es recullen les "dificultats en la maniobrabilitat" que suposaria la presència d'aquests elements que acaben "disminuint el seu temps de resposta".Unes pilones que, malgrat l'equip de govern asseverés fa una setmana que eren rígides, en realitat sóntal com va poder comprovar aquest mitjà empíricament i a través de la companyia fabricant ; una característica que tampoc apareix definida en el document de Protecció Civil. Així doncs, la qüestió de fons que ha empantanegat aquesta decisió del nou executiu no ha estat tant que els conductors dels vehicles no poguessin passar-hi per sobre, sinó que, per qüestions indeterminades, no volien fer-ho.En qualsevol cas, el govern s'ha conjurat a treballar des delA banda, durant el mentrestant, ha remarcat que s'estàa l'indret peri la futura instal·lació desancionadores. "No volem precipitar-nos", ha sentenciat Paraira respecte a la presa de futures decisions sobre l'Anella Verda.Des del PSC han carregat contra una acció de "postureo" que deixa als ciclistes desprotegits mentre que la CUP ha reclamat directament que es pacifiqui el conjunt de la via tal com estava previst en l'anterior Pla de Mobilitat aprovat l'any 2015.

Informe de Protecció Civil sobre les Pilones de l'Anella Verda by Sergi Baixas on Scribd