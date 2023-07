La participació es desploma a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 65.491 Escrutat 4,79% Vots comptabilitzats: 2.230 70,97% Abstencions: 912 29,02% Vots nuls: 9 0,40% Vots en blanc: 16 0,72% Partit Vots %

Laha tornat a donar la campanada a. Igual que fa dos mesos als comicis municipals (-12 punts, amb un 58,58%), l'abstenció s'ha tornat a disparar aquesta jornada electoral.Desinterès, desafecció, abstenció de càstig... Els motius poden ser diversos, però la lectura objectiva torna a ser una. Prop de la meitat dels santcugatencs no han respost a la crida de les urnes i han optat per no participar de la festa de la democràcia.Laja es feia palès aquest migdia amb el primer avanç facilitat a les 14 h pel Ministeri d'Interior, que alertava d'una caiguda en 4,26 punts (30,61% del cens total) respecte a les eleccions generals del 2019. A nivell de Catalunya també queia en -3,8 punts (36,78%); mentre que a escala estatal pujava +2,56 punts (40,48%).Més tard elses corroborarien amb el segon avanç de les 18 h, ampliant la diferència amb una davallada de(50,6% del cens). En el cas de Catalunya, queia -11,2 punts (48,6%) i -3,7 punts a Espanya (53%).Hi haurà ampliació.