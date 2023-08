Fiction Express, un trampolí mundial per incentivar la lectura juvenil amb segell santcugatenc

L'èxit dels resultats

suma un nou reconeixement al seu palmarès. Ladigital, cofundada per la santcugatencai dissenyada per, va guanyar aquest mes de març per tercera vegada consecutiva el guardó a la categoria "" dels-els premis internacionals més importants en el sector de l'educació-.I és que el rerefons de la marca està encisant cada vegada a més escoles d'arreu del planeta que intenten fer mans i mànigues peramb els llibresdel seu alumnat. Amb aquesta eina pionera, els centres adscrits veuen com joves d'entre 9 i 16 anys comencen a ser capaços di, des d'una, atrevir-se acom, en el cas català, poguessin ser Francesc Miralles, Jordi Sierra o Muriel Villanueva."Veus expertes de la comunitat educativa reconeixen laa través del nostre format", exposa Puig en declaracions a Nació respecte al seu model adaptat i en constant actualització a les preferències i necessitats del jovent. "No és que els joves a dia d'avui no llegeixin, sinó que ho fan a través d'altres", afegeix relacionant l'experiència de les noves generacions amb els inputs rebuts a través de les xarxes socials o videojocs.Per això, des de Fiction Express han apostat per un model de llibre que tan sols requereixi de. Un plantejament, a més, vertebrat sota unaper la qual s'indueix a la generació de més dopamina i, per tant, interès. Amb elentre lectors i escriptors, els joves poden debatre i decidir activament sobre el futur de la història en finalitzar cada entrega i, intrigats, buscaran veure's reconeguts en el desenvolupament de la trama. "Amb tot, aconseguim que passin inclús més temps llegint sense que se n'adonin".Així, cada dos mesos es publica el primer capítol de(3 en català, 3 en castellà i 3 en anglès) en un procés que s'allarga cinc setmanes per llibre i del qual se'n deriven diverses activitats on també s'aprofundeix en la. Tot plegat, amb unes històries que, a més a més, s'emmarquen en temàtiquesde radical actualitat com podrien ser els trastorns mentals, el racisme o el bullying.Amb aquesta, Puig relata que tan sols en els primers 4 mesos d'ús, els alumnes. A banda, amb uns informes acotats a cada compte personal, la companyia obté unaque permet oferir seguiments personalitzats per reforçar els punts més dèbils de cada usuari o observar diferències entre àmbits territorials d'arreu del món.Pel que fa a novetats, Puig també avança que cada vegada estan dedicant més recursos a la. Una eina que propiciarà brindar més suport i interacció als usuaris mentre que, alhora, permetràd'aquella feina més mecànica perquè pugui ser dedicat a altres vessants de l'ensenyament.Actualment, Fiction Express ofereix els seus serveis a més de 9.000 centres educatius d'una seixantena de països d'arreu del món -300 de Catalunya- que sumen prop d'un milió d'alumnes.