Sant Cugat, seleccionada a Europa per impulsar la transició verda i digital

L'ICC 2020-2022

ha estat una de la seixantena de ciutats seleccionades per participar a l' Intelligent Cities Challenge 2023-25 . Un programa dissenyat per laque busca la col·laboració entre diverses ciutats del continent perCal recordar que lava ser impulsada conjuntament pel tripartit i Sant Cugat Empresarial. Ara, el municipi disposa de dos anys per crear unaEn aquest sentit, elajudarà les ciutats aper millorar la seva, lai ladels ciutadans. A més a més, els responsables també assessoraran els municipis participants amb", ha apuntat el tinent d'alcaldia de Ciutat Digital,, recordant que ja fa prop de 15 anys que es va encetar el projecte d'. "Des d’aleshores hem estat referència en l’aplicació de la tecnologia en la gestió pública, per millorar els serveis i fer-los més sostenibles econòmicament i mediambientalment. El Govern actual de la ciutat vol situar, novament, laentre les seves màximes prioritats, per això hem creat una tinença d’alcaldia de Ciutat Digital. Participar en l’ICC és un excel·lent impuls i un bon començament per tot el que volem desenvolupar en aquest mandat en l’àmbit de les polítiques digitals", ha reivindicat.Un anunci que també ha celebrat el regidor d'Innovació i Internacionalització: "Formar part i participar de l'ICC és un orgull i una oportunitat que tindrà un impacte directe sobre el teixit empresarial de la ciutat". Així, el juntarie reivindica l'històric d'aliances "publico-privades" de Sant Cugat pel benefici del municipi. "Compartir els reptes de futur amb les ciutats intel·ligents europees ens posicionarà com a referent europeu i pol d’atracció per a empreses i talent internacional", ha sentenciat.L'edició anterior de l'ICC (2020-2022) va comptar amb més de 2.000 milions d'euros de pressupost que van fer possibles 336 accions planificades destinades a 136 ciutats bàsiques. Aquesta nova edició es basarà en l'èxit de l'anterior programa ICC (2020-22) i Digital Cities Challenge (2018-20) i proporcionarà una àmplia xarxa d'alt perfil, un marc metodològic sòlid i forts mecanismes de suport.