Espai CiU i Puigneró s'enganxen a les xarxes: «Nosaltres no hem vingut per la menjadora»

Honorable regidor, @jordiPuignero



"Qui s’han cregut que som nosaltres? Nosaltres no hem vingut a fer política per la menjadora!” 🫴🏼#AraTocaFerPolíticaDeVeritat https://t.co/qIGuTkLnsm pic.twitter.com/68WQlhVIM2 — Espai CiU (@CiuEspai) July 16, 2023

". Aquesta interpel·lació a una piulada d'ha protagonitzat unaa les portes de les eleccions generals del 23-J entre la formació postconvergent i el nou tinent d'alcalde de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital,(Junts). I és que l'exvicepresident de la Generalitat had'una formació que, en les seves paraules, va afavorir la pèrdua de la presidència de la Generalitat l'any 2021 i d'un regidor a l'espai juntaire en aquests darrers comicis municipals Davant d'aquesta interpel·lació, el compte oficial de la formació que encapçala, que va protagonitzar aquest divendres un vehement míting central des de Sant Cugat , ha contestat amb el: "Nosaltres no hem anat a la política per la menjadora. Però es veu que s'ho pensen. Perquè ens diuen: Escolti, ara us fotrem i a més a més entreu a la menjadora. I pensen com que aquests el que els interessa és la menjadora vindran com a conillets amb el "tites-tites-tites". No! A nosaltres ens interessa Catalunya".