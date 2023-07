Espai CiU carrega contra el «bonisme» amb la CUP: «Són les antípodes del país que va construir el president Pujol»

La "germinació" de CiU

Les primeres espases del, acollits sota l'ala d', s'han reunit aquesta tarda de divendres al. Davant d'una seixantena d'assistents, elss'han reivindicat, com una au fènix, en el seu "" tot fent una crida al vot davant les imminents: "Tornarem a aixecar una catedral tan maca com la que va ser el seu dia CiU".Una candidatura que es presenta com a. "Ens ho estem passant de collons perquè", ha encetat l'el cap de llista. I és que l'exdirigent d'Unió ha vingut amb uncontra els "populismes de dreta i esquerra" assegurant que "nosaltres no estem aquí per la pagueta ja que, orgullosos, ja ens guanyem la vida al sector privat".", ha carregat davant la "que ens fa sentir avergonyits del que som: convergents". Així, ha escomès insistentment contra un "bonisme" imperant entre els partits del país per "caure bé als cupaires" i comprar "receptes antigues de l'URSS". "", ha exclamat apel·lant a revertir una. "Són els nostres adversaris i ens hi trobaran de cara".En aquesta línia, Montañola ha brandat la necessitat de lluitar sense vergonya contra el. "Sense ordre no hi ha civilització ni llibertat".Finalment, també ha incidit en la voluntat que el Principat torni a ser el "" i aa la població perquè la resta de territoris d'Espanya "deixin de passar-nos la mà per la cara". Un propòsit que, reitera, també s'haurà de treballar des de Madrid amb "".", ha reivindicat el diputat del PDECat al Congrés,. "", ha asseverat brandant la importància d'anar a fer política a Madrid. "", ha afegit exigint un respecte sine qua non alsense imposar-se límits a les aspiracions nacionals.Traient pit de ser els de l'"", s'erigeixen com els defensors de la "" davant d'una societat "tocada" per la generació de falses expectatives que requereixi evitar continuar vivint del record i de la nostàlgia.Per la seva banda, la candidata al Senat per Barcelona,, insta a "obrir una nova etapa amb optimista perquè Catalunya recuperi la il·lusió i torni a ser capdavantera".En clau santcugatenca, l'alcadable de la comissió gestora local del PDECat,, ha reclamat esforços per aconseguir uns Jutjats de Primera Instància, una oficina de la Seguretat Social, millores en Rodalies i adequar les entrades de l'AP-7 per a la ciutat vallesana. A les eleccions municipals del 28-M , el PDECat va treure 792 vots, el 2,05% del cens a Sant Cugat.