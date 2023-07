Less'han aplegat a tocar del Monestir perde cara a les eleccions espanyoles del pròxim. Sota aquest pretext, l' exalcaldessa Mireia Ingla i l'exconseller de Territori-acompanyats del portaveu local- han demanat a la ciutadania que els facin confiança per poder continuar la seva tasca en la "".", ha declarat Ingla asseverant que la seva presència al Congrés dels Diputats reverteix directament en laper a la població. En aquesta línia, pel que fa a, ha posat com a exemple l'acord que s'ha arribat amb l'executiu espanyol per desbloquejar els intercanviadors entre FGC i Rodalies a Volpelleres i Hospital General o la instal·lació de lesal seu pas per l'AP-7 i la B-30.Unsque podrienamb la futurible arribada d'un govern de. "A més representació, més força tindrem per assegurar que aquests pactes s'acabin executant", ha afegit Fernández davant la possibilitat que aquestes partides ja reservades en els Pressupostos Generals no s'acabin executant.", ha afegit Fernández traient pit de laque, assegura, han tingut els republicans durant aquesta legislatura tot enumerant la taula de diàleg, el reconeixement del conflicte polític, l'indult pels presos polítics i l'eliminació del delicte de sedició. "Nosaltres fem allò que diem que farem", ha remarcat incidint en la voluntat de continuar treballant per assolir la